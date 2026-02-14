Prima pagină » Social » Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește

14 feb. 2026, 17:37, Social
Piața muncii din România a început să prezinte grave încetiniri, iar companiile sunt nevoite să stagneze, chiar dacă au în plan să își mărească echipele.

Numai trei din zece firme au în plan să angajeze și, chiar și în acest fel, angajatorii se plâng că nu găsesc angajați competenți. 25% dintre companii recunosc că nu sunt darnice salarial și că oferă remunerații sub nivelul pieței, relatează Observator.

Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare

Există un dezechilibru care îngreunează atât recrutarea, cât și retenția angajaților. Totuși, unele companii au identificat deja soluții pentru a compensa acest deficit: 38% dintre angajatori își extind utilizarea inteligenței artificiale. La nivel național, datele arată că sunt disponibile peste 33.000 de locuri de muncă, însă doar aproximativ 2.300 se adresează persoanelor cu studii superioare, majoritatea fiind concentrate în marile orașe.

În schimb, cele mai căutate joburi sunt cele care nu necesită pregătire academică avansată, precum curier, muncitor în construcții sau șofer. Statisticile indică și o cerere tot mai mare pentru competențe tehnice, însă oferta de candidați rămâne, în continuare, limitată.

