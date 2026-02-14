Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi

Ministerele de externe ale Regatului Unit, Franței, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au declarat sâmbătă că analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care a murit în urmă cu doi ani, „a confirmat în mod concludent prezența epibatidinei”. Aceasta este o toxină găsită la broaștele otrăvitoare din America de Sud.

Potrivit Associated Press, țările respective susțin că „numai statul rus avea mijloacele, motivul și disprețul față de dreptul internațional” necesare pentru a duce la îndeplinire atacul.

Acestea au anunțat că vor raporta Rusia la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru încălcarea Convenției privind armele chimice.

Navalnîi, care a luptat împotriva corupției oficiale și a organizat proteste masive împotriva Kremlinului ca cel mai aprig adversar al președintelui Vladimir Putin, a murit în colonia penală din Arctica în februarie 2024. El ispășea o pedeapsă de 19 ani pe care o considera motivată politic.

Văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnîia, a declarat în 2025 că două laboratoare independente au descoperit că soțul ei a fost otrăvit cu puțin timp înainte de moartea sa. Ea l-a acuzat în repetate rânduri pe Putin de moartea lui Navalnîi, lucru pe care oficialii ruși l-au negat vehement.