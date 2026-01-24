Un incendiu puternic are loc sâmbătă pe o stradă din București, unde ard mai multe case. Zeci de pompieri sunt la fața locului

Un incendiu puternic are loc pe Strada Garoafei din București, unde are cel puțin două case.

„Au fost luate masuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de către echipajele SMURD o persoana care necesita acordarea primului ajutor. Arderea se manifestă cu degajare intensa de fum.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori”, transmite ISU.

Știre în curs de actualizare