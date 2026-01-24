Un incendiu puternic are loc sâmbătă pe o stradă din București, unde ard mai multe case. Zeci de pompieri sunt la fața locului

SPORT Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct
14:29
Un incendiu puternic are loc pe Strada Garoafei din București, unde are cel puțin două case.
„Au fost luate masuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de către echipajele SMURD o persoana care necesita acordarea primului ajutor. Arderea se manifestă cu degajare intensa de fum.
Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori”, transmite ISU.
Știre în curs de actualizare