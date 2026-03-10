O tânără din America a reușit o performanță extraordinară. Pentru că a avut rezultate excepționale, ea a fost acceptată la 126 de facultăți și a primit burse în valoare de 9 milioane de dolari.

Araceli Cuevas, elevă în ultimul an la Gary Lighthouse College Prep Campus din Indiana, a devenit o sursă de inspirație pentru întreaga sa comunitate.

Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari

Ea susține să obiectivul său a fost dintotdeauna să se autodepășească și să demonstreze că prin muncă continuă, poate deschide porțile celor mai prestigioase instituții de învățământ: „Am vrut doar să mă străduiesc mai mult și să văd la câte facultăți pot fi acceptată”, a spus eleva, potrivit Click.

Ea a ținut cont și de costurile ridicate pe care le poate implica simpla aplicare la o instituție de top, drept urmare s-a concentrat pe facultățile care nu percep taxe de înscriere sau care pot renunța la aceste taxe.

Araceli Cuevas a trimis cât mai multe aplicații prin intermediul unei platforme, iar ulterior a fost admisă la 126 de facultăți. Ea a redactat nu mai puțin de 30 de eseuri originale, adaptate cerințelor riguroase ale fiecărei instituții în parte, dar spune că tot efortul s-a meritat.

Cei care o cunosc pe tânără au numai cuvinte de laudă la adresa ei. Profesorii spun că este un exemplu pentru ceilalți colegi ai săi din comunitatea defavorizată din care fac parte: „Ar fi putut invoca scuze, dar Araceli a fost hotărâtă și a făcut ceea ce trebuia să facă”, a spus consiliera principală Jesenia Ryan.

Recomandările autorului: