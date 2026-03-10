Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”

Pentagonul a publicat noi imagini cu cel mai avansat sistem aerian staționat în istoria Orientului Mijlociu, compus din sistemele defensive Patriot, THAAD și lansatoarele Himars care pot intercepta rachetele balistice iraniene lansate asupra bazelor americane, situate în țările arabe din Golful Persic.

„Soldații armatei americane susțin cea mai integrată umbrelă de apărare aeriană din istoria Orientului Mijlociu.”, a scris Comandamentul Central al SUA.

SUA au folosit de la începerea conflictului următoarele tipuri de arme cu scop defensiv și ofensiv:

Bombardiere B-1;

Bombardiere invizibile B-2;

Dronele LUCAS;

Sistemele Patriot de interceptarea rachetelor;

Sistemele THAAD de interceptare antibalistică;

Avioanele de vânătoare F-15;

Avioanele de vânătoare F-16;

Avioanele de vânătoare F-18;

Avioanele de vânătoare F-22;

Avioanele de luptă invizibile F-35;

Avioanele de atac A-10;

Avioane de război electronic EA-18G;

Sisteme de comunicare, control, atenționare aeriană;

Avioane P-8 de patrulare maritimă;

Avioane RC-135 de recunoaștere;

Drone MQ-9 Reaper;

Lansatoare de rachete HIMARS;

Portavioanele USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford;

Avioane-cisternă;

Sisteme anti-drone;

Distrugătoare cu rachete ghidate;

Avioane cargo C-17 Globemaster și C-130;

Și alte capabilități speciale care nu pot fi publicate.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate