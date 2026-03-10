Prima pagină » Știri externe » Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”

Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”

10 mart. 2026, 18:14, Știri externe
Sisteme Patriot. Sursa Foto: Shutterstock

Pentagonul a publicat noi imagini cu cel mai avansat sistem aerian staționat în istoria Orientului Mijlociu, compus din sistemele defensive Patriot, THAAD și lansatoarele Himars care pot intercepta rachetele balistice iraniene lansate asupra bazelor americane, situate în țările arabe din Golful Persic.

„Soldații armatei americane susțin cea mai integrată umbrelă de apărare aeriană din istoria Orientului Mijlociu.”, a scris Comandamentul Central al SUA.

SUA au folosit de la începerea conflictului următoarele tipuri de arme cu scop defensiv și ofensiv:

  • Bombardiere B-1;
  • Bombardiere invizibile B-2;
  • Dronele LUCAS;
  • Sistemele Patriot de interceptarea rachetelor;
  • Sistemele THAAD de interceptare antibalistică;
  • Avioanele de vânătoare F-15;
  • Avioanele de vânătoare F-16;
  • Avioanele de vânătoare F-18;
  • Avioanele de vânătoare F-22;
  • Avioanele de luptă invizibile F-35;
  • Avioanele de atac A-10;
  • Avioane de război electronic EA-18G;
  • Sisteme de comunicare, control, atenționare aeriană;
  • Avioane P-8 de patrulare maritimă;
  • Avioane RC-135 de recunoaștere;
  • Drone MQ-9 Reaper;
  • Lansatoare de rachete HIMARS;
  • Portavioanele USS Abraham Lincoln și USS Gerald Ford;
  • Avioane-cisternă;
  • Sisteme anti-drone;
  • Distrugătoare cu rachete ghidate;
  • Avioane cargo C-17 Globemaster și C-130;
  • Și alte capabilități speciale care nu pot fi publicate.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Războiul din Iran, prima săptămână. CENTCOM raportează că au fost lovite 3.000 de ținte și 43 de nave iraniene au fost scufundate

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite închid cea mai mare rafinărie de petrol din regiune, după un atac cu drone
17:43
Emiratele Arabe Unite închid cea mai mare rafinărie de petrol din regiune, după un atac cu drone
CONTROVERSĂ În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei
17:39
În plin război energetic, pe șefa Comisiei Europene au apucat-o remușcările: Reducerea sectorului nuclear a fost o greșeală strategică a Europei
CONTROVERSĂ Cel mai periculos tunel din lume. Situat la 2.700 de metri, nu dispune de ventilație sau lumini
17:37
Cel mai periculos tunel din lume. Situat la 2.700 de metri, nu dispune de ventilație sau lumini
CONTROVERSĂ Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea. „Ai grijă să nu fii tu eliminat”
17:19
Un înalt oficial iranian din domeniul securității îl amenință pe Trump cu moartea. „Ai grijă să nu fii tu eliminat”
AUTO Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
17:19
Motivele pentru care Volkswagen va da afară 50.000 de oameni în Germania, din anul 2030
SEMNAL DE ALARMĂ Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
17:06
Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Cercetătorii au dezvăluit cel mai vechi catalog stelar realizat vreodată
ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
FLASH NEWS Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul
17:38
Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul
ECONOMIE Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători
17:10
Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători
CONTROVERSĂ Vladimir Putin, unul dintre marii câștigători ai războiului din Iran. Ce avantaje aduce Rusiei noul conflict din Orientul Mijlociu
17:01
Vladimir Putin, unul dintre marii câștigători ai războiului din Iran. Ce avantaje aduce Rusiei noul conflict din Orientul Mijlociu
NEWS ALERT 🚨 Alte discuții pe buget, niciun consens. Bugetul merge mai departe în forma actuală, iar PSD va depune amendamente: „Ne vedem în Parlament” – SURSE
17:00
🚨 Alte discuții pe buget, niciun consens. Bugetul merge mai departe în forma actuală, iar PSD va depune amendamente: „Ne vedem în Parlament” – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe