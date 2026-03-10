Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat, marți, că rezervorul cu GPL, descoperit îngropat în nisip pe o plajă din Năvodari, unde vara sunt aşezate şezlonguri şi prosoape, avea o capacitate de peste 2.500 de litri. Ea a afirmat că, cel mai probabil, acesta a aparținut fostului operator economic care închiriase spațiul pentru o terasă și la expirarea contractului a îngropat rezervorul în nisip.

Descoperirea a fost făcută după ce rezervorul a fost lovit de un utilaj, în timpul lucrărilor de pregătire pentru sezonul estival. Zona a fost securizată imediat.

Diana Buzoianu a spus că a fost vorba de o operațiune „ilegală”, deoarece nu există niciun act privind existența acestui rezervor cu GPL, precizândcă au fost sesizate autoritățile și va fi deschis un dosar penal în acest caz. De asemenea, aceasta a avertizat că pericolul pentru oameni a fost unul uriaș.

„Vorbim de un rezervor care are un volum de peste 2.500l deci da, în momentul de față a fost identificat un risc foarte mare. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi explodat, doamne ferește, acest rezervor cu gaz? Este o iresponsabilitate uriașă. (…) Noi nu întoarcem privirea, am anunțat toate autoritățile. Înțelegem că deja au fost parcurși toți pașii ca să poată să fie deschis dosar penal”, a precizat ea, într-o intervenție la Antena 3.

Ministrul Mediului a explicat că acest rezervor era racordat la bucătăria terasei care a funcționat acolo până la data de 30 octombrie 2025, când a expirat contractul operatorului economic.

„În acest moment ce putem noi să spunem este că acest rezervor pare să fi fost folosit în terasa care a fost administrată în zona respectivă, al unui operator economic care desfășura activități acolo de ani de zile. Evident că rezervorul respectiv era conectat la bucătăria terasei respective. Când au dărâmat terasa pentru că a încetat contractul de închiriere, eu cred că acolo era vorba inclusiv de o construcție care nu respecta toate prevederile legale, nu știu ce a fost în mintea lor de au uitat rezervorul acolo sau nu, nu pot să îmi dau seama, oricum o iresponsabilitate uriașă. Repet, vă dați seama un volum de 2.500 de litri. Acea zonă a fost a avut un contract de închiriere cu un operator economic care contract a expirat, a încetat pe data de 30 octombrie 2025, este una dintre zonele în care s-au eliberat ulterior faleza, s-au dărâmat construcțiile. Acele construcții care au fost ridicate și care se pare că erau racordate, inclusiv această construcție era racordată inclusiv la gaz, sub această formă cu un rezervor. Este foarte important de menționat că s-a întâmplat și că au făcut acest lucru fără să declare. Nu era declarat acest rezervor la nicio autoritate. Deci era ilegal îngropat acolo. Este clar că vorbim de fapte de natură penală”, a spus Diana Buzoianu.

Ministra USR a anunțat, totodată, că de astăzi au început controalele în toate zonele în care au fost terase cu bucătărie „să identificăm dacă mai sunt cazuri de acest fel, sperăm să nu”.

Specialiștii atrag atenția că îngroparea unui rezervor cu GPL în nisip este strict interzisă și extrem de riscantă. Descoperirea ridică semne serioase de întrebare despre modul în care un astfel de rezervor a ajuns îngropat într-o zonă frecventată de mii de turiști.

