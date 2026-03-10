Prima pagină » Actualitate » Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro

10 mart. 2026, 18:05, Actualitate
Raiffeisen Bank oferă aproape 550 de milioane de euro pentru preluarea Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA. Această achiziție ar urma să propulseze grupul austriac pe locul al treilea în topul instituțiilor de credit din România, relatează Profit.ro.

Filiala a stârnit interesul băncii austriece, al grupului olandez ING Bank și al companiei italiene Intesa Sanpaolo , pe o piață care trece printr-o fază de consolidare și în care entitățile încearcă să câștige scară.

Raiffeisen este pe cale să cumpere filiala românească a BBVA

Perioada de depunere a ofertelor s-a închis pe 13 februarie și, potrivit presei locale, piața se aștepta ca BBVA să decidă cine câștigă licitația lunea viitoare, 16 martie.

Cesiunea, pe care BBVA nu a confirmat-o și nici nu a infirmat-o, se încadrează în strategia sa de vânzare a filialelor cu cotă de piață redusă pentru a se concentra pe piețele sale principale . A făcut acest lucru cu Garanti la Moscova, în Chile și cu filiala sa de retail din Statele Unite, ale cărei câștiguri de capital le-a reinvestit ulterior pentru a-și consolida poziția în Garanti Turcia și a crește randamentele acționarilor.

Odată cu preluarea băncii turcești, filiala românească a intrat sub controlul său, așa cum s-a întâmplat și cu filiala pe care Garanti o avea la Moscova, pe care BBVA a vândut-o cu ani în urmă. BBVA a explorat piața de mai multe ori pentru o posibilă cesionare a unității românești, iar în 2017 a primit manifestări de interes din partea Băncii Transilvania, deși aceasta nu s-a concretizat într-o ofertă finală.

În 2020, a lansat un proces competitiv, similar celui actual, și era pe cale să o vândă, dar a dezactivat procesul când a izbucnit criza Covid pentru a nu vinde o filială care prezintă interes pe piață, tocmai datorită solvabilității și portofoliului atractiv.

