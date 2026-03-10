Prima pagină » Actualitate » Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari

Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari

10 mart. 2026, 18:35, Actualitate
Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari
FOTO: Diana Buzoianu / Facebook

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea au anunţat, marţi, că plajele vor fi controlate de un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) pentru a vedea dacă sunt emisii de gaze, dar şi cu un detector de metale, pentru a stabili dacă mai sunt şi altele rezervoare de gaz îngropate în nisip, aşa cum s-a întâmplat la Năvodari.

”În urma evenimentului de ieri în care a fost identificat un recipient cu GPL, au fost dispuse astăzi un echipaj pentru transvazare să asigure măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor, un echipaj de CBRN care va verifica dacă sunt emisii de gaze şi echipajul pirotehnic va merge cu un detector de metale să verifice pe plajele unde au mai fost bucătării dacă sunt şi alte rezervoare rămase în nisip”, a declarat, marţi, locotenent colonel Cristian Rotaru din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, potrivit news.ro.

El a explicat că pompierii au făcut verificări şi în timpul verii, dar au fost controloate doar unităţile care au nevoie de autorizaţie şi a fost vorba de cele care au o suprafaţă de peste 600 metri pătraţi.

Cristian Rotaru a mai precizat că operatorii economii trebuie să solicite un aviz de amplasare de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aceste rezervoare.

Ministerul Mediului a anunţat, luni, că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Aceasta avea o capacitate de 2.500 de litri şi a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a precizat că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 privind mirosul de gaz, acolo fiind găsit un rezervor GPL.

De asemenea, prefectul judeţului Constanţa a dispus ca Primăria oraşului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să ia măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului şi la evacuarea acestuia.

Autorul mai recomandă…

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari

omânia va rămâne cu o singură rafinărie de benzină și motorină funcțională peste câteva zile. Ce se întâmplă cu celălalte două unități din țară

Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
19:51
Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
TRANSPORT Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
19:20
Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
INEDIT Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
18:38
Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
INEDIT Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
19:40
Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
19:19
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
INEDIT Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
18:50
Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
VIDEO Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
18:45
Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean

Cele mai noi

Trimite acest link pe