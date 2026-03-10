Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea au anunţat, marţi, că plajele vor fi controlate de un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic și Nuclear) pentru a vedea dacă sunt emisii de gaze, dar şi cu un detector de metale, pentru a stabili dacă mai sunt şi altele rezervoare de gaz îngropate în nisip, aşa cum s-a întâmplat la Năvodari.

”În urma evenimentului de ieri în care a fost identificat un recipient cu GPL, au fost dispuse astăzi un echipaj pentru transvazare să asigure măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor, un echipaj de CBRN care va verifica dacă sunt emisii de gaze şi echipajul pirotehnic va merge cu un detector de metale să verifice pe plajele unde au mai fost bucătării dacă sunt şi alte rezervoare rămase în nisip”, a declarat, marţi, locotenent colonel Cristian Rotaru din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, potrivit news.ro.

El a explicat că pompierii au făcut verificări şi în timpul verii, dar au fost controloate doar unităţile care au nevoie de autorizaţie şi a fost vorba de cele care au o suprafaţă de peste 600 metri pătraţi.

Cristian Rotaru a mai precizat că operatorii economii trebuie să solicite un aviz de amplasare de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) pentru aceste rezervoare.

Ministerul Mediului a anunţat, luni, că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Aceasta avea o capacitate de 2.500 de litri şi a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a precizat că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 privind mirosul de gaz, acolo fiind găsit un rezervor GPL.

De asemenea, prefectul judeţului Constanţa a dispus ca Primăria oraşului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să ia măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului şi la evacuarea acestuia.

