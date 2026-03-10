Prima pagină » Emisiuni » Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”

Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 18:45

Fostul premier Adrian Năstase a comentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, declarațiile deputatului USR Iulian Lorincz, care au sintetizat modul în care partidul se agață de Putere. Năstase a sugerat că USR-ul nu are ce căuta la guvernare și a subliniat incompatibilitatea cu Partidul Social Democrat. 

Adrian Năstase a discutat situația tensionată din politica internă, în contextul dinamicii conflictuale din coaliție, generată de neînțelegerile dintre Partidul Social Democrat și USR.

Potrivit lui Adrian Năstase, România nu poate funcționa cu o coaliție ce include partide incompatibile din punct de vedere al valorilor sociale și politice.

„Trebuie făcută o departajare, inclusiv la nivelul partidelor, inclusiv la nivelul compatibilității lor. Mi se pare absolut aberantă această formulă în care PSD-ul stă la masă cu USR-ul, care nu vrea să plece de la guvernare, nici dacă se va arunca cu apă fiartă pe ei”, a afirmat Năstase.

Reacția senatorului Iulian Lorincz, în direct la TV, atunci când s-a vorbit despre ieșirea USR-ului de la guvernare a ajuns să reprezinte foarte bine setea de putere a partidului care l-a susținut pe Nicușor Dan.

„Nici dacă aruncă cu apă fiartă pe noi, nu ieșim de la guvernare”, a declarat Lorincz, în cadrul unei intervenții TV.

Adrian Năstase, sfat subtil pentru PSD, în relația cu USR

Adrian Năstase a comentat în termeni ironici afirmațiile lui Lorincz și a sugerat că este un mesaj subtil pentru social-democrați.

„Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că atunci ea sare imediat. Trebuie să o pui într-o oală cu apă și să încălzești încet apa”, a menționat fostul premier.

Afirmațiile incisive ale deputatului USR l-au transformat, peste noapte pe Iulian Lorincz, într-un om de bază pentru partidul din spatele lui Nicușor Dan.

„Sunteți de acord că s-a lansat pe orbita politicii cu declarația asta?”, a întrebat pe un ton ironic jurnalistul Ionuț Cristache.

„Sunt convins că da” a confirmat Adrian Năstase

Iulian Lorincz, sfidare la adresa PSD-ului în direct la TV

Iulian Lorincz a decis să sfideze și să atace subtil PSD-ul, atunci când s-a adus în discuție posibilitatea ca USR-ul să plece de la guvernare.

„Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare. Cine să ne scoată de la guvernare, PSD? Singurul lucru pe care poate să-l facă PSD este să încerce să facă o majoritate fără noi, ceea ce nu cred că va dori nici Ilie Bolojan, nici PNL, nici UDMR şi nici preşedintele României, Nicuşor Dan.

Sunt convins că Nicuşor Dan nu vrea un guvern fără USR. Cred că preşedintele îşi doreşte ca USR să fie parte din această guvernare”, se arată convins deputatul, într-o intervenție la Antena 3.

