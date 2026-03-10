Prima pagină » Actualitate » Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul

Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul

10 mart. 2026, 17:38, Actualitate
Bolojan contraatacă la CCR măsurile contestate de Avocatul Poporului din reforma administrativă. Ce strategie are premierul

Ilie Bolojan a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu prevederi din Ordonanța de Urgență adoptată recent de Guvern care vizează „măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale”. 

Premierul a transmis că Guvernul va depune la Curtea Constituțională argumente în susținerea celor patru măsuri contestate de Renate Weber, însă Bolojan a sublinat că este pentru prima dată în ultimii trei ani când Avocatul Poporului își exercită dreptul de a sesiza prevederi din Ordonanța de Urgență.

Bolojan: ”Este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”

Vom depune la Curtea Constituțională argumentele în susținerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă.
Prima măsură contestată privește posibilitatea ca un funcționar public să poată lucra, în regim parțial, la două primării de comună. În multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să își găsească oameni calificați pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluția propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, și să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor. Este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente și pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcționarilor.
În mesajul transmis, Bolojan a făcut o trecere în revistă a măsurilor contestate de Avocatul Poporului, explicând de ce acestea ar fi, de fapt, benefice: ”A doua măsură introduce obligația ca nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul unui imobil sau al unui mijloc de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, deci să nu aibă datorii la primăria din localitate. Până acum, doar vânzătorul avea această obligație. Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții. A treia temă privește posibilitatea ca primăriile sau Agenția pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale, atunci când există datorii către autoritatea publică. Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații? A patra prevedere contestată la Curtea Constituțională prevede suspendarea permisului de conducere în cazul neplății, într-un termen rezonabil, a amenzilor de circulație. De ce este necesară? În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficiența diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou”
În final, Bolojan a transmis că măsurile nu ar încălca, în opinia Guvernului, prevederi constituționale, ci ar reprezenta ”opțiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă și bugetară, dar și siguranța cetățenilor”.
Este, desigur, dreptul Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Dar eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale, ci reprezintă opțiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă și bugetară, dar și siguranța cetățenilor. Nu putem avea o administrație mai bună și o țară mai sigură fără să creăm și condițiile necesare, inclusiv în legislație, pentru asta”, a mai transmis Ilie Bolojan.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
ECONOMIE Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători
17:10
Tichete cadou de Paște. Voucherele care pot fi date angajaților de sărbători
SEMNAL DE ALARMĂ Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
17:06
Motivul pentru care una dintre cele mai populate țări avertizează că și-ar putea închide restaurantele și hotelurile
CONTROVERSĂ Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
16:29
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
INEDIT Pe fațada unei primarii din Mehedinți au apărut două tablouri cu primarul decedat. Edilul mort e portretizat cu paharul de vin în mână, îmbrăcat în roz
16:23
Pe fațada unei primarii din Mehedinți au apărut două tablouri cu primarul decedat. Edilul mort e portretizat cu paharul de vin în mână, îmbrăcat în roz
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Cercetătorii au dezvăluit cel mai vechi catalog stelar realizat vreodată

Cele mai noi

Trimite acest link pe