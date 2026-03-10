Prima pagină » Știri externe » Alertă ecologică în Republica Moldova. Un municipiu ar putea rămâne fără apă din cauza poluări Nistrului. Contaminarea ar veni din Ucraina

Olga Borșcevschi
10 mart. 2026, 18:24, Știri externe
Un municipiu din Republica Moldova ar putea rămâne fără apă, după ce au fost semnalate pete uleioase pe râul Nistru, venite dinspre Ucraina. Potrivit Ministerului Mediului din țara vecină, toate instituțiile responsabile au intervenit încă din primele ore și monitorizează situația. Specialiștii au prelevat probe de apă din mai multe puncte din aval pentru analize de laborator, iar Administrația Națională „Apele Moldovei” este în contact cu autoritățile din Ucraina pentru a clarifica originea și impactul scurgerilor. Directorul tehnic al Apă-Canal Bălți a declarat pentru TV Nord că, deocamdată, există riscul sistării furnizării apei, însă o decizie oficială nu a fost încă luată.

Locuitorii orașului Bălți spun că privesc situația cu îngrijorare, însă înțeleg că o eventuală oprire a apei ar putea fi necesară pentru protejarea sănătății publice. Totuși, lipsa unor alternative de alimentare cu apă ar putea crea dificultăți pentru populație.

„Dată trecută noi am plecat de acasă pe vreo câteva zile, mai ales la bloc, e foarte greu fără apă, imposibil, să vii să iei apă de acolo de la Nordica este greu, dar bine încă dacă ești tânăr, dar dacă ești bătrân și la etajul patru – cinci este foarte greu”, a declarat un bălțean.

Alți cetățeni au spus că sunt nemulțumiți de situație și că totul merge „tot mai rău”.

O posibilă cauză ar putea fi atacul cu drone asupra barajului de la Novodnestrovsk

Potrivit cercetătorilor în domeniul apei din țara vecină, deocamdată, cauza exactă a petelor rămâne necunoscută, dar aceștia menționează o ipoteză.

„E complicat de analizat fără date de laborator, dar am făcut legătura cu evenimentele din weekend – atacurile cu drone asupra barajului de la Novodnestrovsk”, a spus Elena Culighin, cercetătoare în domeniul apei.

Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”

175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul

