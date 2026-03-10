Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina

Dialog incredibil între doi lideri locali din județul Olt. Mario de Mezzo, primarul din Slatina, a postat pe pagina sa de Facebook o înregistrare care surprinde un dialog halucinant. George Sorin Ciucu, viceprimar Corabia, l-a sunat pe edil în stare de ebrietate, iar, deranjat de acest gest, primarul a postat discuția în mediul online.

Dialogul incredibil dintre doi lideri locali din Județul Olt

În discuția dintre cei doi, Mario de Mezzo îl acuză pe George Sorin Ciucu, în mod repetat, că se află sub influența băuturilor alcoolice, lucru pe care viceprimarul nu îl contestă deloc pe parcursul discuției. În finalul dialogului, Ciucu susține că l-a sunat pe Mario de Mezzo doar pentru a-l saluta.

Mario de Mezzo, primarul din Slatina: Să fii viceprimar și la ora 6 să fii beat înseamnă că te-ai apucat mai devreme.

George Sorin Ciucu: Tu îmi spui mie treaba asta.

Mario de Mezzo: Te rog din suflet nu mai bea și nu mai da telefoane.

George Sorin Ciucu: Păi de ce spui tu treaba asta?

Mario de Mezzo: Pentru că se simte din voce. Te rog din suflet, ești viceprimar la Corabia, ești șmecher, te-ai realizat.

George Sorin Ciucu: Te-am luat eu pe tine cu alo, bă băiatule?

Mario de Mezzo: De asta ți-am închis telefonul în nas. Te rog eu, nu mai bea și da telefoane, că nu îți face bine

George Sorin Ciucu: Tu când bei….

Mario de Mezzo: Eu nu beau niciodată fratioare,

George Sorin Ciucu: Nu bei tu nicioadată?

Mario de Mezzo: Extrem de rar. Ăsta e adevărul, unii beți ca porcii și vă îmbătați des și puneți mâna pe telefon și sunați, iar unii dintre noi nu bem, nu e complicată matematica.

George Sorin Ciucu: Eu te am sunat să te salut, băi frate.

Mario de Mezzo: Gata, m-ai salutat?

George Sorin Ciucu: Păi, te salut acum

Mario de Mezzo: Gata, m-ai salutat. Te-am pupat, să trăiești.

Într-o declarație ulterioară pentru Digi24, George Sorin Ciucu a transmis că l-a contactat pe primarul din Slatina în afara programului și că nu se afla sub influența alcoolului, dar că, totuși, regretă gestul său, ”tocmai” pentru că știa că acesta va înregistra convorbirea.

”Îmi asum faptul că eu l-am contactat telefonic, aseară, pe primarul Slatinei, regretând profund gestul tocmai pentru că știam obiceiul acestuia de a înregistra convorbirile telefonice. (…) A fost însă scos din contextul convorbirii telefonice, trunchiată tendențios, premeditat și intenționat, doar pentru a face, ce face de când a venit la Olt: circ si manipulare, propagând ura si dezbinare. Nu eram sub influența alcoolului! Dacă a înregistrat, fără să spună măcar acest lucru, ce garanții am că nu a distorsionat vocea. Nu eram în timpul programului, când l-am sunat pe domnul primar și nici în biroul de serviciu, ci eram alături de șase oameni din oraș, într-o locație privată, care au fost martori la întreaga discuție. Demersul meu a avut la bază faptul că domnul primar, care conduce Compania de Apa Olt, face totul pentru a stopa reluarea proiectului companiei pe infrastructura orașului. Regret gestul la care am recurs, apelul telefonic, impardonabil în ce mă privește”, a declarat acesta pentru Digi24.

