21 dec. 2025, 12:55, Actualitate
Unul dintre ultimii supraviețuitori de la Pearl Harbor, Ira „Ike” Schab, a murit la vârsta de 105 ani

Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial, anunță Mediafax.

Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane și unul dintre ultimii supraviețuitori ai atacului de la Pearl Harbor, a murit sâmbătă dimineață, la domiciliul său din Beaverton, Oregon, la vârsta de 105 ani, a anunțat familia pentru Associated Press.

La momentul atacului din 7 decembrie 1941, Schab avea 21 de ani și era marinar pe vasul USS Dobbin.

Deși timp de decenii a vorbit rar despre acea zi, în ultimii ani a participat constant la ceremoniile comemorative din Hawaii, spunând că face acest lucru „pentru a-i onora pe cei care nu s-au mai întors”.

Supraviețuitorul de pe USS Dobbin

Atacul surpriză al Japoniei asupra bazei navale americane a provocat moartea a peste 2.400 de militari și a determinat intrarea Statelor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.

Nava pe care se afla Schab a pierdut trei membri ai echipajului, potrivit arhivelor Marinei.

După război, Ira Schab a studiat ingineria aerospațială și a lucrat ca inginer electrician pentru General Dynamics, unde a contribuit la programul spațial Apollo, implicat în misiunile care au dus astronauți pe Lună.

Născut pe 4 iulie 1920, la Chicago, Schab s-a înrolat în Marină la 18 ani, urmând exemplul tatălui său.

Fiul său a ales aceeași carieră și a ajuns comandor în Marina SUA.

La o ceremonie din 2022, Schab a transmis un mesaj simplu: „Să-i amintim și să-i onorăm pe cei care au fost acolo. Au făcut o treabă extraordinară.”

