Electrocasnicul care consuma într-o lună cât salariul minim pe economie din România. Mulți români îl folosesc

De când problemele cu apa caldă au devenit tot mai dese, românii au găsit o alternativă pentru a beneficia de aceasta ori dacă nu locuiesc la bloc și nu au centrală, boilerul reprezintă soluția la îndemână.

Pentru mulți români boilerul electric reprezintă un electrocasnic esențial în casele lor pentru a avea apă caldă oricând au nevoie. Ce nu știu ei, însă, este că acesta consumă într-o lună echivalentul a un salariu minim pe economie din România.

Fie că este vorba despre dușul de dimineață, spălatul vaselor sau igiena zilnică a familiei, confortul oferit de acest aparat pare de neînlocuit. Într-o perioadă în care accesul rapid la utilități este considerat o normalitate, puțini își mai imaginează traiul fără un boiler funcțional.

Electrocasnicul care consumă cât un salariu minim pe economie

Dacă optăm pentru unul cu o putere de 3kW și îl lăsăm să funcționeze timp de 22 de ore pe zi, asta ar însemna că într-o lună, aparatul electrocasnic ar sta în priză timp de 660 de ore.

Pentru 660 de ore de funcționare, boilerul va consuma 1.980 de kWh. La un tarif de 1.3 lei/kW, rezultă 2.574 lei = fix salariul minim pe economie din România acum, în 2026.

Cum putem economisi

Soluțiile există, însă necesită informare și responsabilitate. De la alegerea unui model eficient energetic, până la programarea funcționării doar în intervalele necesare și întreținerea regulată, fiecare detaliu poate contribui la reducerea costurilor

Confortul apei calde la discreție rămâne un beneficiu important, dar este important ca fiecare consumator să înțeleagă ce impact poate avea asupra bugetului personal.

