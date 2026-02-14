Prima pagină » Știri » Fostul viceprimar PNL din comuna Vela a fost ucis în propria locuință

Fostul viceprimar PNL din comuna Vela a fost ucis în propria locuință

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
14 feb. 2026, 16:47, Știri
Fostul viceprimar PNL si consilier local din comuna Vela județul Dolj, Marian Mișcu, a fost ucis de o persoana necunoscută în propria locuință. Acesta a fost găsit decedat de către de soția sa care a apelat 112.

Anchetatorii s-au deplasat la fața locului pentru investigații. Potrivit primelor informații, indiciile cu privire la persoana care ar fi putut să îl ucidă pe Marian Mișcu ar fi un tanar care îl ajuta pe fostul viceprimar la ferma lui. Loviturile fatale par a fi fost date cu un topor, arma albă gasită la fața locului.

Criminaliștii ridică imagini de pe camerele de supraveghere care vor fi analizate in regim.de urgență.

