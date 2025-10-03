Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni”

Vasile Ernu a criticat piesa și clipul manifest „Rinocerii” de la trupa Taxi, în care apar o serie de personalități din bula progresistă, ce se revoltă împotriva „puterii”. Scriitorul consideră întregul demers o „critică moale, pufoasă, fără colțuri: să fie bine, să nu fie rău”.

Vasile Ernu atrage atenția asupra ironiei generată de piesa Taxi, în care versurile vorbesc despre abuzurile puterii, dar VIP-urile din clip sunt tot cele care au gustat din „sarmalele inaugurale de la Cotroceni”. Scriitorul menționează că așa zisul „manifest” este mai degrabă „o critică moale, pufoasă, fără colțuri”, într-un stil „oportunist confortabil”.

„Taxi face acest nou clip în stilul lor oportunist confortabil – critică moale, pufoasă, fără colțuri: să fie bine, să nu fie rău. Pentru siguranță își aduce pe ecran toate domeniile reprezentative, mediatice și mai ales VIP-uri, ca să se asigure clar ”despre ce baricadă e vorba”.

Gurile rele zic că sunt cei de la ”sarmalele inaugurale de la Cotroceni”. Nu știu, nu prea urmăresc ritualurile puterii și oamenii de curte. Din ce văd – marea parte sunt omeni care-și fac decent meseria”, precizează Ernu.

Ernu argumentează că „rinocerizarea are mai mereu ca sursă Puterea” și subliniază faptul că „răul” despre se vorbește în piesă este conducerea votată de cei care apar în clip.

„Mi se pare că trucul e ieftin și ”noi oamenii buni” ne spălăm pe mâni fiind parte a procesului prin tăcere, de exemplu. Sau prin poziții comode: și cu sarmale, și cu buget, și cu imaginea de critic social doar că strigăm în locul ripsatului: stați la locurile voastre că deveniți rinoceri de faceți gălăgie”, precizează Ernu.

Scuzați-mă, dar nu așa funcționează societatea. În procesul de rinocerizare există, repet, o sursă a procesului și ea se află mai mereu în inima puterii, cu rădăcini în establishment-ul societății”, mai precizează Ernu.

Vasile Ernu despre piesa Rinocerii: „Să începem critica și rezistența folosind instrumentele de critica adusă puterii”

„Așa că dacă e să vorbim de responsabilitate trebui să fim modești, corecți și responsabili: să ne privim decent în oglindă și să începem critica și rezistența la acest proces prin delimitarea de putere și folosind instrumentele de critica adusă puterii în primul rând. Să lovim în primul rând în rădăcina fenomenului nu în efectele ei doar”

„Să mai adăugăm o strofă la cântecelul lui Taxi: Dragă Nicușor Dan, dragă Ilie Bolojan, dragă Daniel David – nu ne rinocerizați măcar copiii!”

„Putem începe de exemplu cu educația: toți suntem de acord că ce face putere actuală cu sistemul de educație e un dezastru total. Ei bine: putem începe de aici. Să mai adăugăm o strofă la cântecelul lui Taxi și să zicem: Dragă Nicușor Dan, dragă Ilie Bolojan, dragă Daniel David – nu ne rinocerizați măcar copiii! E un prim pas decent.

Rinocerizarea se începe de sus în jos, nu invers. Și responsabilitatea la fel.”