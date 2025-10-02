Prima pagină » Actualitate » Susținătorii lui Nicușor Dan s-au reunit într-un videoclip-manifest împotriva sistemului. Mulți dintre ei au mâncat sarmale la Cotroceni după învestire

02 oct. 2025, 18:51, Actualitate
„Când binele e rău / Şi albul este negru, /Când ignorantu-i erudit / Şi impostorul e integru.” Așa începe noua piesă-manifest a trupei Taxi, la al cărei videoclip au participat 31 de personalități. Cei mai mulți dintre “actori”, inclusiv solistul trupei, au fost susținători activi ai lui Nicușor Dan în campanie. Și alesul lor a câștigat. Atunci împotriva cui este această piesă?

Piesa “Rinocerii” este inspirată din opera dramatică a lui Eugen Ionescu, un manifest împotriva regimurilor dictatoriale ale secolului XX. Drama lui Ionescu redă povestea unor oameni dintr-un mic oraș, care se străduiesc să facă față răului, ce ia chipul caraghios al rinocerului.

Cine e rinocerul?

Cei care și-au făcut apariția în clip au fost susținători declarați ai lui Nicușor Dan în timpul campaniei prezidențiale.

Nume precum Mircea Cărtărescu, Lucian Mândruţă, Florin Negruţiu sau Victor Rebengiuc și mulți alții sunt înfățișați în timp ce fredonează  versurile scrise de solistul Dan Teodorescu la piesa Rinocerii.

„Când lumea-i răsturnată
Şi oamenii buni şoptesc / E vremea când rinocerii se trezesc”, sunt câteva dintre versurile piesei manifest.

Cine e impostorul integru?

Versurile trupei Taxi de la piesa „Rinocerii ” sugerează o revoltă împotriva unei societăți cu repere defecte. Dar această societate e condusă chiar de cei pe care i-au susținut și i-au votat.

La sfârșitul clipului trupa Taxi mulțumește celor care au apărut în clip:

Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

Dan Teodorescu a degustat din sarmalele învestirii de la Cotroceni

Printre vedetele prezente la ceremonia de inaugurare a mandatului președintelui Nicușor Dan a fost și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu. Fotoreporterii l-au surprins în timp ce degusta cu poftă sarmalele servite la dineu într-o zonă a domeniului Cotroceni. Asemenea și Lucian Mândruță. Un alt anti-rinocer din clip

