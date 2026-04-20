Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că PSD a vândut țara

Vicepremierul Oaba Gheorghiu a sărit în apărarea lui Ilie Bolojan. Ea susține că PSD a vândut, de fapt, țara.

„PSD vrea să scape de Ilie Bolojan pentru că „ne vinde țara”, așa că inițiază o lege ca să „apere” ei companiile de stat.
Hai să vedem cine „ne-a vândut țara”, scrie vicepremierul pe Facebook, unde enumeră 8 companii care au fost de stat.
„1. Sidex Galați – privatizată în 2001 de prim-ministru PSD Adrian Năstase;
2. Petrom – listată și apoi privatizată (2001-2004) de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
3. Distrigaz Sud – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
4. Distrigaz Nord – privatizată în 2004 de prim-ministrul PSD Adrian Năstase;
5. Nuclearelectrica – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
6. Romgaz – listată în 2013 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
7. Electrica – listată în 2014 de prim-ministrul PSD Victor Ponta;
8. Hidroelectrica – listată în 2023 de prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu”, spune Oana Gheorghiu,

Oana Gheorghiu continuă punctul de vedere spunând:

„Astăzi, PSD vine să manipuleze cu același slogan din anii ’90.
E trist că, indiferent căt a evoluat poporul român de atunci, liderii PSD preferă să rămână ancorați în trecut.
Cele mai importante listări din România au fost făcute chiar de cei care astăzi le contestă: Nuclearelectrica (2013), Romgaz (2013), Electrica (2014), Hidroelectrica (2023).

În toate aceste cazuri, statul a rămas acționar majoritar.

Companiile nu au fost „vândute”, ci au devenit mai valoroase, mai transparente și mai bine administrate.
Și totuși, astăzi ni se spune că listarea este periculoasă.

Adevărul este simplu: România a făcut deja privatizări reale — acolo unde statul a cedat controlul, dar nu despre asta vorbim astăzi.

Astăzi vorbim despre listări minoritare (5–10%) prin care:
aduci capital fără dobândă
crești valoarea companiei
introduci transparență și disciplină
creezi oportunități pentru fondurile de pensii ale românilor
Mai bine deții 75–80% dintr-o companie valoroasă, decât 100% dintr-una sortită falimentului.
De ce deranjează listarea?
Pentru că o companie listată nu mai poate fi controlată discreționar. Pentru că trebuie să raporteze public. Pentru că devine mult mai greu de folosit ca instrument politic.
Asta este, de fapt, miza. Nu „vânzarea țării”, ci pierderea controlului netransparent asupra unor resurse ale statului, folosite ca să alimenteze setea băieților deștepți trimiși de la partid.
Ipocrizia este evidentă: același instrument care ieri era „un succes pentru România” devine astăzi „un pericol”.
Economia nu funcționează pe bază de sloganuri. Ea funcționează pe bază de reguli, capital și încredere.
Iar România are nevoie astăzi de companii de stat care creează valoare pentru cetățeni, nu de companii capturate de interese politice.
Voi continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat și nu voi accepta în nicio clipă șantajul și populismul PSD.
„Până aici. Ajunge””, a scris vicepremierul Oana Gheorghiu pe Facebook.

