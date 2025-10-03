Prima pagină » Actualitate » Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”

Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”

Rene Pârșan
03 oct. 2025, 18:33, Actualitate
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
Sursa foto: Silvana Armat / Turnul Sfatului

Mesaje de revoltă sau ironice au apărut pe fosta casă din Sibiu a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, executată de ANAF. ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt o parte din mesajele apărute peste noapte pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Unele dintre se mai văd doar parțial, după ce cineva a încercat să le dezlipească de pe geam, scrie Turnul Sfatului, iar cele din copaci au fost distruse parțial de ploaie.

Reamintim, familia Iohannis a fost de acord cu preluarea imobilului de către Fisc, dar nu s-a sinchisit să predea și cheia, ceea ce a obligat ANAF să spargă ușa și să schimbe yala, ca în cazul executării unei garsoniere din Ferentari.

ANAF luat casa, urmează milionul

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 3 octombrie, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. Fostul președinte al României a fost executat silit de ANAF și i s-a solicitat să părăsească imobilul și să achite un milion de euro.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Recomandarea autorului: ANAF confirmă că i-a spart yala lui Iohannis, ca să îi preia casa din Sibiu. Gândul a relatat episodul încă de joi seară

Citește și

ACTUALITATE Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
19:04
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
ACTUALITATE Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
18:28
Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
NEWS ALERT Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare
18:17
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare
ACTUALITATE Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
18:06
Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
ULTIMA ORĂ DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
17:53
DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
POLITICĂ Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM
17:44
Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
EXTERNE Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
19:08
Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
EXCLUSIV Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
18:47
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
SPORT Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
18:36
Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
EXTERNE Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale
18:29
Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale