Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”

Mesaje de revoltă sau ironice au apărut pe fosta casă din Sibiu a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, executată de ANAF. ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt o parte din mesajele apărute peste noapte pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Unele dintre se mai văd doar parțial, după ce cineva a încercat să le dezlipească de pe geam, scrie Turnul Sfatului, iar cele din copaci au fost distruse parțial de ploaie.

Reamintim, familia Iohannis a fost de acord cu preluarea imobilului de către Fisc, dar nu s-a sinchisit să predea și cheia, ceea ce a obligat ANAF să spargă ușa și să schimbe yala, ca în cazul executării unei garsoniere din Ferentari.

ANAF luat casa, urmează milionul

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 3 octombrie, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. Fostul președinte al României a fost executat silit de ANAF și i s-a solicitat să părăsească imobilul și să achite un milion de euro.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

