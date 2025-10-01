Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a comentat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, afirmând că, deși nu este complet lămurit asupra detaliilor, poate trăi cu această situație și că România trebuie să meargă înainte. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Putem să spunem că turul 2 înapoi este din 2004. Putem să încercăm să mergem înapoi, dar nu ne ajută cu nimic. Fiecare decide pentru el însuși. Subiectul trebuie închis, trebuie să mergem mai departe. Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”, a spus Năstase.