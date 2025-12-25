Istoricul Lavinia Betea, lector în psihologie, a detaliat la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache, difuzată de Gândul, de ce Ion Iliescu „cu certitudine a fost părtaș” la moartea soților Ceaușescu. Mai mult, fostul președinte alături de acoliții săi, în special Silviu Brucan, generalul Militaru și Gelu Voican Voiculescu, au dorit cu orice preț să evite un proces normal al lui Ceaușescu și au întreținut deliberat starea de haos provocată în acele zile tulburi.

Ionuț Cristache: Dacă ar fi să adunați toate informațiile cu care v-ați lovit în toți acești ani și să treceți și în filtru personal experiența pe care ați avut-o cu acești oameni, în mâna lui Iliescu, cu cine credeți că s-a sfătuit pentru acest deznodământ sângeros?

Lavinia Betea: A fost o presiune. În primul și în primul rând, din partea lui Brucan, din partea lui Militaru (n.r. – generalul Nicolae Militaru, dovedit după 1989 spion GRU), din partea lui Gelu Voican Voiculescu.

Cristache: Nicu în pușcărie pentru că altfel nu se termină?

Betea: Nu. Ce să facem cu ei? Îi împușcăm. E foarte simplu. Este revoluție. Păi nu a spus Gelu Voican, venea cu acel disc al lui uzat: În revoluții se întâmplă victime colaterale, tot felul. Când te uiți astăzi pe acele imagini cu el îmbrăcat, pozând în Marele Revoluționar…

„Ceaușescu ar fi trebuit să aibă un proces normal”

Cristache: O paranteză. Psihoza cu teroriștii, împușcăturile de după 22, victimele. Credeți că au fost premiza împușcării finale a lui Ceaușescu pe ideea El este vinovat de toți morții ăștia? Merită și el un glonte?

Betea: Nu. Eu cred că l-au omorât pur și simplu. Ar fi trebuit să aibă un proces normal. Și dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să vorbească,.. Cum ar fi fost să zică tu mă acuzi pe mine, Iliescule, de ce nu te-ai ridicat în Marea Adunare Națională sau în CC să spui că n-ai fost de acord cu măsura cutare? Că acum pe mine mă judeci de subminarea economiei naționale? Mergând mai departe, a fost această presiune dată și de confuzia a ceea ce se întâmpla pentru că nici unuia nu îi se va fi cerut voie să accepte acel război psihologic care a avut loc în spațiul aerian al României, ceea ce a dus la haosul din spațiul terestru.

Lavinia Betea: Au ocrotit acel haos ca să-și consolideze puterea

Dar ei au ocrotit acel haos pentru ca să-și consolideze puterea, să rămână acolo. Și atunci, vă spuneam de această dublă crimă, să lași să moară atâția oameni pentru ca tu să iei puterea, să-i duci pe aceia, să-i împuști… Unde Dumnezeu în Europa m ai putea să se întâmple asta și mai sunt și alte dovezi, că vă spuneam de amoralitatea aceasta a lui Ion Iliescu care este tipică pentru bunul comunist, orice pentru ca să ajungi la victoria cauzei. Or victoria cauzei se confundă și cu locul pe care îl ocup eu la modul personal. Gândiți-vă puțin, a conchis reputatul istoric.

