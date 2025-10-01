Adrian Năstase critică poziția României în raport cu interesele naționale: „Noi suntem în NATO și UE, dar suntem în CONTRATIMP cu istoria”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că România este „mai catolică decât Papa” în relațiile externe și nu știe să profite de momentele favorabile pentru a-și apăra propriile interese, spre deosebire de alte state europene. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Suntem membri NATO, membri în Uniunea Europeană, avem interese comune cu membrii NATO, cu membrii Uniunii Europene, dar, ca oricare țară membră NATO sau în Uniunea Europeană, avem dreptul și la interesele noastre specifice. Noi suntem mai catolici decât Papa. Ori, toate țările, dacă ne uităm la Slovacia, la Serbia, dar nu numai, își urmăresc interesele proprii, în funcție, sigur, și de circumstanțe. Noi nu reușim să sesizăm momentele propice, momentele potrivite de istorie. Și în relația cu Rusia s-a întâmplat la fel. Deci, eu cred că aici este marea problemă. Suntem în contratimp cu istoria,” a spus Năstase.