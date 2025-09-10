Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 11 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
10 sept. 2025, 21:00,
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Mirabela Năstase
WhatsApp icon
Invitatul emisiunii este Mirel Palada. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Ai aflat
mirel palada
Citește și
EXCLUSIV
Elena Lasconi avertizează în legătură cu Nicușor Dan: „În momentele critice, așteptați-vă ca deciziile să le ia ALTCINEVA”
18:32
EXCLUSIV
Elena Lasconi oferă detalii exclusive despre FURNICILE de care are grijă: „Le-am dat cozonac”
18:00
VIDEO EXCLUSIV
Elena Lasconi: „Oamenii din jurul meu au fost filați de Potra. Am dat această informație la SPP”
17:57
VIDEO EXCLUSIV
Elena Lasconi, ATACURI în cascadă la Nicușor Dan: Este un președinte absent. „Lipsă totală. Așa este el”
17:29
EXCLUSIV
Elena Lasconi, dezvăluiri INCENDIARE: Anularea alegerilor a fost „o LOVITURĂ DE STAT” / „Aveau scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu”
16:34
EXCLUSIV
Elena Lasconi, apel către VOLUNTARII lui Nicușor Dan: „Să vină să mă filmeze și pe mine”
16:28
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților
ACTUALITATE
Salariile profesorilor din România, mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Ce indică un raport al OCDE
20:43
EXTERNE
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
20:30
TURISM
România are cele mai multe zile libere legale din UE. Angajații români pot avea anual 2 luni nemuncite, dar plătite
20:25
SPORT
Abia începe! Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu
20:15
ACTUALITATE
Patronatele din hoteluri și restaurante, speriate de zvonurile că TVA ar urma să crească la 21% pentru această industrie. Avertismentul acestora
20:04
EDITORIAL
Baltica şi Arctica: Polonia şi Finlanda se afirmă la Washington, România îşi pierde din atractivitate
20:00
JUSTIȚIE
Victor Micula, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare cu executare
EXTERNE
Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”
ACTUALITATE
Părinții copiilor încep războiul cu virozele. Cum „luptă” aceștia împotriva lor
ECONOMIE
Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă
VIDEO
Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
×
Caută