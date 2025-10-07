Bilanțul de 100 zile al lui Bolojan. Bușcu: „Oamenii sunt scopul, nu sunt instrumente. E aiurea să-ți propui să dai oameni afară, lipsă de UMANITATE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a discutat despre bilanțul de 100 de zile al premierului Ilie Bolojan și a declarat că, în opinia sa, premierul a făcut două mari greșeli. În același context, Bușcu a sugerat ideea că existau alte soluții pe care Bolojan nu le-a luat deloc în considerare. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Nu m-am uitat la bilanțul de 100 de zile al lui Bolojan. Nu cred că a făcut o mare reformă, dar nu pentru că a nu a vrut. Cred că nu a înțeles-o și a lungit-o prea mult. Nu cred că au fost îmbunătățiri spectaculoase în aceste 3 luni. El inistă să fie dați afară niște oameni. Cred că este momentul ca măcar acum, după 35 de ani să ne păstrăm umanitatea. E aiurea să-ți propui să dai atâția oameni afară. Dacă uiți aceste lucruri, otrăvești bunele intenții ale partidului pe care îl reprezinți. Caută alte soluții! Nu am văzut nicio soluție de viziune, de import masiv de capital din afară. Creativitate prin care să ocolești deficitul,” a spus Bușcu.