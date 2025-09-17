Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus un val de critici și ironii la adresa lui Nicușor Dan, comentând răspunsul președintelui cu privire la echipa de „voluntari” din preajma sa. Într-o notă sarcastică, Florin Călinescu a spus că și copilul cei mic al președintelui ar putea să fie de la SPP. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Ce societate civilă se apropie de președintele țării? Ăia de la SPP nu au obligația să-l păzească? Ei nu vedeau că sunt unii care îl filmează? El nu știe că este președintele țării și nu are cum să se ia în serios pentru că nimeni nu se ocupă de el. Înainte să ajungă primarul Capitalei, ai putea să-mi descrii șapte propoziții ale lui Nicușor? Noi n-am aflat niciodată nimic despre el pentru că pe el nu îl interesa. Nici copiii nu sunt ai lui, sunt de la SPP,” a declarat Călinescu.