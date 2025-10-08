În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Ne cereți iar să tăiem la administrațiile locale. Acum a început propaganda, iarăși. Cică PSD-ul nu vrea să dea oamenii afară din administrații. Fals! Am zis cu totul altceva. Reduci cheltuielile în administrație cu 10%. Unde mai e autonomia locală? Vorbim de ea pompieristic, la televizor. Vorbim de descentralizare, dar impunem de la centru. Am înțeles, trebuie reduse cheltuielile cu personalul cu 10%. E treaba noastră, lasă-ne pe noi! Cum o facem? Reducem de la bunuri și servicii, dar nu reducem de la investiții,” a spus Ciolacu.