Crin Antonescu a contrazis declarațiile Elenei Udrea: „CĂTUȘIADA a început mult mai devreme, nu în 2015, cum a zis Udrea”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat declarațiile Elenei Udrea, care a susținut că presupusa „cătușiadă” a început în anul 2015. Potrivit fostului lider PNL, acest fenomen a debutat mult mai devreme, încă din perioada în care fostul președinte Traian Băsescu se implica direct în dosare. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Doamna Udrea ne spunea că a început cătușiada în 2015, dar nu a început atunci, a început mult mai devreme. În acea înregistrare celebră, în care Băsescu relatează cum s-a judecat cazul Voiculescu, acolo asta spune. Acum magistrații nu mai sunt buni, au pensii prea mari. Vorbim de aceiași oameni care ne-au spus că trebuie să votăm cu Băsescu să salvăm România de corupție, aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Iohannis ca să scăpăm de PSD și aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Nicușor ca să scăpăm de ruși”, a declarat Antonescu