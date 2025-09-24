Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Crin Antonescu a contrazis declarațiile Elenei Udrea: „CĂTUȘIADA a început mult mai devreme, nu în 2015, cum a zis Udrea”

Crin Antonescu a contrazis declarațiile Elenei Udrea: „CĂTUȘIADA a început mult mai devreme, nu în 2015, cum a zis Udrea”

Bianca Dogaru
24 sept. 2025, 15:45, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Crin Antonescu a contrazis declarațiile Elenei Udrea: „CĂTUȘIADA a început mult mai devreme, nu în 2015, cum a zis Udrea”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a comentat declarațiile Elenei Udrea, care a susținut că presupusa „cătușiadă” a început în anul 2015. Potrivit fostului lider PNL, acest fenomen a debutat mult mai devreme, încă din perioada în care fostul președinte Traian Băsescu se implica direct în dosare. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Doamna Udrea ne spunea că a început cătușiada în 2015, dar nu a început atunci, a început mult mai devreme. În acea înregistrare celebră, în care Băsescu relatează cum s-a judecat cazul Voiculescu, acolo asta spune. Acum magistrații nu mai sunt buni, au pensii prea mari. Vorbim de aceiași oameni care ne-au spus că trebuie să votăm cu Băsescu să salvăm România de corupție, aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Iohannis ca să scăpăm de PSD și aceiași oameni care ne-au spus să votăm cu Nicușor ca să scăpăm de ruși”, a declarat Antonescu

 

Citește și

VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
AI AFLAT! Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
16:36
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
AI AFLAT! Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
16:26
Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”
VIDEO Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
16:24
Crin Antonescu: „Nicușor și Bolojan, BINOM nereușit. Pare că Nicușor și Bolojan, deși sunt amândoi matematicieni, au alte calcule”
VIDEO Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: „Politica internă nu se poate reduce doar la tema DEFICITULUI”
16:10
Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: „Politica internă nu se poate reduce doar la tema DEFICITULUI”
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor