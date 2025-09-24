Crin Antonescu susține că Nicușor Dan a ratat o ocazie importantă pentru că nu s-a dus la Adunarea Generală ONU: „Era un PRILEJ bun”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a declarat că președintele Nicușor Dan a aratat o ocazie iportantă prin faptul că nu a participat la Adunarea Generală a ONU. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Sigur că era un bun prilej pentru domnul Nicușor Dan să se fi dus personal acolo. Era un prilej să se întâlnească cu omologi și să se acomodeze cu atmosfera unei reuniuni majore din politica internațională”, a spus Antonescu.