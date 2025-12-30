Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Nicușor, când începe să vorbească, sentimentul e că nu știe ce urmează să spună”

30 dec. 2025, 17:07, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a vorbit despre ieșirile publice și modul de comunicare al lui Nicușor Dan. În opinia redactorului-șef Cațavencii, problema nu ține de ticuri sau emoții, ci de lipsa conținutului real din discursul președintelui României.

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că, de fiecare dată când este pus în fața unei întrebări concrete, președintele României pare că este nepregătit să ofere o soluție sau un răspuns coerent. Bușcu consideră că ticurile sau bâlbele nu ar fi probleme atât de mari dacă Nicușor Dan ar ști ce vrea să spună.

„Problema asta nu este o mare problemă, că fiecare dintre noi ne scărpinăm în cap, avem ticuri și bălbâieli. Dar Nicușor, când începe să vorbească, sentimentul este că nu știe ce urmează să spună. Nu are o soluție pentru întrebarea care i s-a adresat și pentru situația despre care trebuie să vorbească”, a spus Doru Bușcu.

Moderatorul emisiunii a remarcat degradarea imaginii publice a președintelui și felul în care acesta a ajuns să fie perceput de către oameni. Redactorului-șef Cațavencii a mers mai departe cu analiza și a explicat mecanismul psihologic pe care îl observă în comportamentul lui Nicușor Dan.

„Da, cineva l-a învățat pe Nicușor. Poate că, din ce mi-amintesc, că avea chiar reflexul ăsta. După ce spune o tâmpenie sau un lucru penibil, că asta se întâmplă des, afișează un zâmbet. E un zâmbet compensator. Un zâmbet care cumpără puțin bunăvoința, care stabilește o relație de amicalitate, de prietenie conjuncturală, psihologică cu cei care sunt în partea opusă. Dacă zâmbim, ne împrietenim puțin prin intermediul privirii, prin zâmbet. Chestia este că dacă zâmbești la fiecare, la fiecare răspuns, e clar că ți-ai validat non-răspunsurile”, a explicat juranlistul.


