Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

30 dec. 2025, 18:15, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea.

Urmăriți miercuri 31 decembrie, de la ora 15.00, a doua parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: DRUMUL SPRE PUTERE ȘI RELAȚIA CU FAMILIA CEAUȘESCU

O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute,  adevăruri nespuse, întrebări care îşi găsesc în sfarsit un răspuns şi enigme care încă aprind imaginatia.

Un serial despre o istorie ascunsă până acum, doar pe gandul.ro și descoperă.ro.

REACȚIE Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
18:03
Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
18:00
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
FLASH NEWS George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
17:27
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
NEWS ALERT Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM
16:53
Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM
ACTUALITATE Circulaţia a fost reluată pe Valea Oltului, dar se desfăşoară cu dificultate. Un autocamion a blocat deszăpezirea pentru câteva ore
16:34
Circulaţia a fost reluată pe Valea Oltului, dar se desfăşoară cu dificultate. Un autocamion a blocat deszăpezirea pentru câteva ore
ACTUALITATE Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris
16:30
Un român a fost arestat după ce a atacat cu ciocanul mai mulți pasageri la metroul din Paris

