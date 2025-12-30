Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Dacă oamenii nu se adună în stradă și nu luptă ca în Bulgaria, nu-și câștigă drepturile”

Doru Bușcu: „Dacă oamenii nu se adună în stradă și nu luptă ca în Bulgaria, nu-și câștigă drepturile”

30 dec. 2025, 17:54, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ediția de marți a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a vorbit despre cea mai recentă copertă a revistei „Cațavencii”, în care premierul Ilie Bolojan apare cu zâmbetul pe buze și un topor în mână. Imaginea a fost interpretată de redactorul-șef al Cațavencii ca o metaforă a măsurilor de austeritate și a raportului dintre putere și oameni.  

Moderatorul emisiunii a observat contrastul dintre expresia jovială a lui Ilie Bolojan și toporul asociat cu măsurile de austeritate ale guvernului. Invitatul lui Ionuț Cristache a explicat că nu este vorba neapărat despre o glumă, ci despre un mesaj politic formulat ironic, pe fondul sacrificiilor cerute românilor.

„E toporul tăierilor. Și el spune: pentru că ați fost cuminți și ați plătit taxe, anul ăsta o să vă aduc multe cadouri. Noi taxe, noi tăieri, șomaj mult. Pentru că, fără să știți, fără sărăcie, nu am putea avea atât de mulți bogați. Asta este trista, dramatica și frustranta concluzie a acestor tăieri”, a explicat Doru Bușcu.

Bușcu a insistat asupra rolului presei apărute după 1989 și asupra faptului că multe dintre mecanismele prin care se obțin drepturi și echilibre de putere au dispărut din memoria publică. În opinia sa, acest lucru slăbește capacitatea societății de a reacționa. Jurnalistul a spus că nu susține violența, dar crede că prin intermediul manifestațiilor se poate face presiune politică.

„Ce au uitat generațiile care au venit este că la baza câștigului politic și la baza puterii stă violența. Violența se poate exprima și printr-o grevă. Violența se poate exprima și printr-o manifestație în stradă, prin ciocnirea cu scutiri. Fără violență, nimic din ceea ce s-a construit, toate formele de societate din istorie, din preistorie până astăzi, nu ar fi funcționat”, a spus redactorul-șef Cațavencii.

În încheiere, inivtatul a avertizat că pasivitatea oamenilor riscă să ducă la repetarea acelorași alegeri politice. Bușcu a dat exemplul protestelor din Bulgaria în care societatea și-a câștigat drepturile.

„Dacă oamenii nu se adună în stradă și nu luptă ca în Bulgaria, dacă sindicatele nu își formulează și nu pun în perspectivă greva fiscală. Fără ele, societatea nu-și câștigă drepturile. Aceste lucruri au fost uitate și până când și le vor aminti, probabil că va fi prea târziu și noi vom vota din nou un mandat cu Nicușor, cu Bolojan, cu oamenii care nu știu încotro să ne ducă.”


