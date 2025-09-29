Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu aruncă BOMBA: Nicușor Dan își face partid – Partidul România Onestă. E testat deja și în sondaje

Cristoiu aruncă BOMBA: Nicușor Dan își face partid – Partidul România Onestă. E testat deja și în sondaje

Bianca Dogaru
29 sept. 2025, 16:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Cristoiu aruncă BOMBA: Nicușor Dan își face partid - Partidul România Onestă. E testat deja și în sondaje

Nicușor Dan își face partid – „Partidul România Onestă”, care este deja testat în sondaje, potrivit declarațiilor lui Ion Cristoiu. Inițiativa vine după mai multe discuții interne și pregătiri, iar partidul se află încă în faza de construire, cu implicarea mai multor persoane din mediul politic. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Nicuşor nu avea de gând să facă nuntă până când i s-a spus că la partidul conservator trebuie să facă nuntă, punct. Își face partid? Da, se lucrează. Vă spun din toate sursele mele. Se va numi Partidul România Onestă. Deocamdată l-a pus și în sondaje și se lucrează. Lucrează multă lume la acest partid,” a declarat Cristoiu.

