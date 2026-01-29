Cum speră George Simion să readucă democrația în România prin raportul prezentat în SUA: „Nu vedeți cum este hărțuit domnul Georgescu?”

Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, liderul AUR George Simion a spus că prezentarea raportului în SUA are ca scop readucerea României la un cadru democratic. Liderul AUR susține că actuala guvernare nu se află într-un echilibru democratic.



Simion afirmă că, în opinia sa, România nu mai funcționează într-un sistem democratic și critică actuala formă de guvernare.

„Eu cu siguranță nu cred că suntem într-un cadru democratic. Nu vedeți cum este hărtuit domnul Georgescu? Nu vedeți că în România guvernează partidul de pe locul 3 cu partidul de pe locul 4, care nu însumează mai mult de 20%.”

Liderul AUR susține că revenirea la democrație se poate face doar prin organizarea rapidă a unor alegeri corecte și libere.

„Cum vedeți revenirea la democrație? Prin organizarea de alegeri corecte și libere, cât mai repede.”

Întrebat despre alegerile la care a participat în primăvara anului trecut, George Simion spune că nu consideră că au fost corecte.