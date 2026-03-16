16 mart. 2026, 22:56, Știri externe
Descoperire remarcabilă făcută de oamenii de știință. Medicament pentru Parkinson obținut din sticle de plastic

O echipă de cercetători a reușit o premieră care ar putea schimba modul în care sunt produse unele medicamente: transformarea sticlelor de plastic într-un tratament utilizat împotriva bolii Parkinson. Realizarea aparține oamenilor de știință de la University of Edinburgh și ar putea deschide o nouă direcție în producția farmaceutică sustenabilă, conform Independent.

Este pentru prima dată când un proces biologic natural este folosit pentru a transforma deșeuri de plastic, care în mod normal ar ajunge la groapa de gunoi, într-un medicament destinat tratării unei boli neurologice.

166.000 de persoane cu Parkinson primesc acest tratament

Oamenii de știință au modificat genetic bacteria Escherichia coli astfel încât să poată transforma un tip foarte răspândit de plastic, polietilen tereftalatul (PET), folosit frecvent în ambalajele alimentare și sticlele pentru băuturi, într-o substanță activă numită Levodopa.

Levodopa, cunoscută și sub denumirea de L-DOPA, este considerată „standardul de aur” în tratamentul pentru Boala Parkinson. Medicamentul ajută organismul să producă dopamină în creier, reducând simptomele motorii ale bolii, precum tremorul, rigiditatea musculară sau încetinirea mișcărilor.

Potrivit datelor citate de cercetători, aproximativ 166.000 de persoane trăiesc cu Parkinson în Regatul Unit, iar majoritatea primesc acest tratament.

„O modalitate de a regândi procesele ”

Studiul, publicat în revista științifică Nature Sustainability, explică în detaliu procesul. Cercetătorii au descompus mai întâi plasticul PET în componentele sale chimice, în special acid tereftalic. Ulterior, bacteriile modificate au transformat aceste molecule în L-DOPA printr-o serie de reacții biologice controlate.

Metoda este considerată mult mai prietenoasă cu mediul decât procesele tradiționale din industria farmaceutică, care se bazează în mare parte pe combustibili fosili.

„Transformarea sticlelor de plastic într-un medicament pentru Parkinson nu este doar o idee creativă de reciclare, ci o modalitate de a regândi procesele astfel încât să lucreze împreună cu natura și să ofere beneficii reale oamenilor”, a explicat Liz Fletcher, director executiv adjunct al unui centru industrial implicat în proiect.

Problemă globală, o posibilă soluție

La nivel global sunt produse anual aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri PET. O mare parte ajunge în gropi de gunoi sau în natură, iar reciclarea lor în produse de valoare ridicată ar putea reduce impactul asupra mediului.

Nu este prima dată când echipa din Edinburgh explorează această direcție. În iunie 2025, aceiași chimiști au folosit bacteria E. coli pentru a produce și paracetamol din plastic reciclat. În prezent însă, atât paracetamolul, cât și L-DOPA sunt fabricate în principal din petrol.

Potrivit coordonatorului studiului, Stephen Wallace, această tehnologie ar putea avea aplicații mult dincolo de industria farmaceutică.

„Acesta pare doar începutul. Dacă putem crea medicamente pentru boli neurologice dintr-o sticlă de plastic uzată, este fascinant să ne imaginăm ce altceva ar putea deveni posibil”, a declarat profesorul.

Cercetătorii cred că în viitor aceeași metodă ar putea fi folosită pentru a produce nu doar medicamente, ci și arome alimentare, parfumuri, produse cosmetice sau diverse substanțe chimice industriale.

„Deșeurile de plastic sunt privite în mod normal doar ca o problemă de mediu. În realitate, ele reprezintă și o resursă uriașă de carbon care nu a fost exploatată. Prin transformarea plasticului într-un medicament esențial, demonstrăm că materialele uzate pot deveni resurse valoroase pentru sănătatea oamenilor”, a concluzionat Wallace.

