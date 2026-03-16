Mihai Tănase
16 mart. 2026, 07:30, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 17: Trump ameninţă aliații NATO, dacă nu se implică redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Explozie în Dubai, după un atac cu drone
RĂZBOI în Orient: Sursa Foto: Profimedia, foto cu caracter ilustrativ
07:35

Bombardamente israeliene în sudul Beirutului

Armata israeliană a bombardat din nou suburbiile sudice ale Beirutului duminică seara, după ce a emis mai devreme în cursul zilei un ordin de evacuare care acoperea mai multe cartiere din zonă, scrie AFP.

Corespondenţi ai AFP în capitala libaneză au auzit o explozie puternică, cea mai recentă dintr-o serie de atacuri vizând bastionul Hezbollah din sudul Beirutului, pe care Israelul îl bombardează fără încetare din 2 martie.

La scurt timp după raid, armata israeliană a declarat pe reţelele de socializare că „atacă în prezent infrastructura teroristă a Hezbollah din Beirut”.

07:30

Atac cu dronă pe aeroportul din Dubai. Traficul aerian a fost oprit temporar

Traficul aerian pe aeroportul internațional din Dubai a fost suspendat temporar luni, după ce un atac cu dronă a provocat un incendiu la un rezervor de combustibil din incinta aeroportului. Anunțul a fost făcut de autoritățile din emirat, care au precizat că măsura a fost luată pentru siguranța pasagerilor și a personalului.

Autoritatea aviației civile din Dubai a confirmat oprirea temporară a zborurilor, iar Biroul de presă al emiratului a transmis pe platforma X că decizia a fost adoptată ca măsură de precauție.

Potrivit autorităților, un „incident legat de o dronă” a provocat incendiul la rezervorul de combustibil.

07:19

Trump cere NATO și Chinei să intervină pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz

Președintele Donald Trump cere implicarea NATO și a Chinei în redeschiderea strâmtorii Ormuz, vitală pentru transportul petrolului din Golf. Liderul de la Casa Albă avertizează că lipsa sprijinului ar putea avea consecințe „foarte sumbre” pentru viitorul Alianței.

„Este absolut normal ca cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic neplăcut acolo”, a declarat președintele Donald Trump.
Potrivit acestuia, Europa și China depind într-o măsură mult mai mare decât Statele Unite de petrolul provenit din statele din Golf.

„Dacă nu există un răspuns (la solicitarea americană) sau dacă acesta este negativ, cred că acest lucru va avea consecinţe foarte sumbre pentru viitorul NATO”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a 17-a și din nefericire nu pare că se va termina prea curând. Iranul a atacat din nou Dubaiul în dimineața zilei de lui, provocând suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional.

În paralele, peședintele Donald Trump a făcut apel la Beijing și la aliații NATO să se implice în a asigura redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile puncte strategice ale comerțului global cu energie, întrucât o mare parte din exporturile de petrol ale statelor din Golf tranzitând această rută maritimă, scrie The Guardian.com.

GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu.

