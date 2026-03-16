Un incident bizar petrecut în sudul Turciei a scol la iveală o poveste care a stârnit revoltă. Un cal de curse, care trebuia să ajungă la un club de echitație, a ajuns în farfuriile oamenilor într-o cantină socială.

De la hipodrom la abator

Într-o cantină socială din orașul Mersin, unde persoanele fără posibilități primesc zilnic mese gratuite, s-a descoperit că preparatul, care ar fi trebuit să fie din carne de vită, era din carne de cal. Unul dintre beneficiari mânca o porție de kavurma, un preparat tradițional din carne de vită, când a simțit brusc un obiect tare în gură. Când l-a scos, a constatat că nu era nici os, nici bucățică de metal, ci un microcip.

Acest lucru a ridicat suspiciuni, iar dispozitivul a fost verificat. Așa s-a ajuns la concluzia că cipul aparținea unui cal de curse. Microcipul fusese implantat la hipodromul Adana Yeșiloba și aparținea unei iepe pe nume Smart Latch, cunoscută în lumea curselor.

Calul participase la 13 curse și obținuse trei victorii, adunând premii în valoare totală de aproximativ 23.000 de euro, potrivit publicației germane Bild.

Iapa trebuia să ajungă la un club de echitație din Osmaniye

Cariera animalului s-a încheiat însă în 2025, după ce a suferit o fractură. După accidentare, proprietara iepei, Suat Topcu, plănuise inițial să o folosească pentru reproducere. Planul a eșuat însă după ce s-a constatat că animalul era infertil.

Ulterior, potrivit relatărilor din presă, femeia a decis să doneze calul unui club de echitație din Osmaniye, unde copiii urmau să învețe să călărească. Iapa nu a mai ajuns însă niciodată la destinație.

Conform informațiilor apărute în presa turcă, transportatorul ar fi dus animalul la un abator ilegal pentru a obține bani, iar carnea a fost ulterior vândută drept carne de vită.

Anchetă după descoperirea din cantină

Cazul a stârnit indignare în Turcia, unde consumul de carne de cal este considerat un subiect sensibil, deși nu este interzis prin lege.

Autoritățile din Mersin au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cum a ajuns carnea în meniul cantinei sociale și cine a etichetat-o drept carne de vită.

Ancheta ar trebui să clarifice și traseul iepei Smart Latch, de la hipodrom până în farfuriile oamenilor care veneau la cantină pentru o masă gratuită.

