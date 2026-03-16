Prima pagină » Știri externe » Scandal în Turcia: un cal de curse a fost servit drept vită într-o cantină socială

16 mart. 2026, 22:14, Știri externe
Un incident bizar petrecut în sudul Turciei a scol la iveală o poveste care a stârnit revoltă. Un cal de curse, care trebuia să ajungă la un club de echitație, a ajuns în farfuriile oamenilor într-o cantină socială.

De la hipodrom la abator

Într-o cantină socială din orașul Mersin, unde persoanele fără posibilități primesc zilnic mese gratuite, s-a descoperit că preparatul, care ar fi trebuit să fie din carne de vită, era din carne de cal. Unul dintre beneficiari mânca o porție de kavurma, un preparat tradițional din carne de vită, când a simțit brusc un obiect tare în gură. Când l-a scos, a constatat că nu era nici os, nici bucățică de metal, ci un microcip.

Acest lucru a ridicat suspiciuni, iar dispozitivul a fost verificat. Așa s-a ajuns la concluzia că cipul aparținea unui cal de curse. Microcipul fusese implantat la hipodromul Adana Yeșiloba și aparținea unei iepe pe nume Smart Latch, cunoscută în lumea curselor.

Calul participase la 13 curse și obținuse trei victorii, adunând premii în valoare totală de aproximativ 23.000 de euro, potrivit publicației germane Bild.

Iapa trebuia să ajungă la un club de echitație din Osmaniye

Cariera animalului s-a încheiat însă în 2025, după ce a suferit o fractură. După accidentare, proprietara iepei, Suat Topcu, plănuise inițial să o folosească pentru reproducere. Planul a eșuat însă după ce s-a constatat că animalul era infertil.

Ulterior, potrivit relatărilor din presă, femeia a decis să doneze calul unui club de echitație din Osmaniye, unde copiii urmau să învețe să călărească. Iapa nu a mai ajuns însă niciodată la destinație.

Conform informațiilor apărute în presa turcă, transportatorul ar fi dus animalul la un abator ilegal pentru a obține bani, iar carnea a fost ulterior vândută drept carne de vită.

Anchetă după descoperirea din cantină

Cazul a stârnit indignare în Turcia, unde consumul de carne de cal este considerat un subiect sensibil, deși nu este interzis prin lege.

Autoritățile din Mersin au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cum a ajuns carnea în meniul cantinei sociale și cine a etichetat-o drept carne de vită.

Ancheta ar trebui să clarifice și traseul iepei Smart Latch, de la hipodrom până în farfuriile oamenilor care veneau la cantină pentru o masă gratuită.

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
21:50
🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
FILM Doliu la Hollywood. A murit Matt Clark, starul din filmul „Înapoi în viitor”
21:25
Doliu la Hollywood. A murit Matt Clark, starul din filmul „Înapoi în viitor”
CONTROVERSĂ Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina
21:11
Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina
SCANDALOS Caz halucinant: O femeie a petrecut aproape șase luni în închisoare din cauza unei erori a Inteligenței Artificiale
20:37
Caz halucinant: O femeie a petrecut aproape șase luni în închisoare din cauza unei erori a Inteligenței Artificiale
CONTROVERSĂ NY Post: Trump a fost informat că Mojtaba Khamenei, noul lider al Iranului, ar fi gay. Care a fost reacția președintelui SUA
20:12
NY Post: Trump a fost informat că Mojtaba Khamenei, noul lider al Iranului, ar fi gay. Care a fost reacția președintelui SUA
INEDIT Valea Morții a înflorit spectaculos: cel mai frumos peisaj din ultimul deceniu
19:47
Valea Morții a înflorit spectaculos: cel mai frumos peisaj din ultimul deceniu
Mediafax
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
FLASH NEWS Bogdan Ivan, în plină criză a petrolului, spune că România are nevoie de noi capacități: „Gazul rusesc este în afara oricărei discuții”
22:32
Bogdan Ivan, în plină criză a petrolului, spune că România are nevoie de noi capacități: „Gazul rusesc este în afara oricărei discuții”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
FLASH NEWS Radu Miruță, după avertismentul lui Traian Băsescu: Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil
21:46
Radu Miruță, după avertismentul lui Traian Băsescu: Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil
FLASH NEWS Bugetul Ministerului Mediului primește aviz favorabil. Diana Buzoianu: 84% din bugetul pe 2026 este dedicat investițiilor sau proiectelor similare
21:09
Bugetul Ministerului Mediului primește aviz favorabil. Diana Buzoianu: 84% din bugetul pe 2026 este dedicat investițiilor sau proiectelor similare
FLASH NEWS Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
20:36
Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
FLASH NEWS Oana Țoiu anunță că MAE primește un buget de 0,8% din PIB pentru 2026: „E ultimul an în care ne permitem să nu investim suficient în politica externă”
20:03
Oana Țoiu anunță că MAE primește un buget de 0,8% din PIB pentru 2026: „E ultimul an în care ne permitem să nu investim suficient în politica externă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe