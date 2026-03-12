Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”

În ultima ediție a emisiunii „Ai aflat!”, jurnalistul Doru Bușcu a explicat modul în care se desfășoară negocierile politice în România și a vorbit despre colaborarea lui Nicușor Dan cu PSD, care vizează menținerea coaliției în configurația actuală pentru a-și proteja planul politic.

Potrivit lui Doru Bușcu, negocierile privind șefii de parchete, șefii de servicii sau deciziile privind guvernarea nu se fac împreună, ci pe grupuri restrânse, așa-numitele „binome petrizame”. De asemenea, jurnalistul a mai precizat faptul că dacă șeful SRI va fi desemnat de vreunul dintre partide, președintele ar putea rămâne doar un „locatar la Cotroceni”.

„Va fi doar un locatar la Cotroceni”

„Nu cred că mai aparții unui partid după ce ajungi acolo. Ești într-un alt siaj. Adică te afli în siajul altei puteri – o putere mai personalizată, mai pe persoană fizică, centrală. Nu neapărat că ai alți șefi, dar, dacă au făcut treabă bună, unii consideră că poate să rămână. Nu știm încă. Dar, în momentul de față, în clasament, la bursa pariurilor, eu nu am informații directe din zona asta – că doar nu le inventăm noi.

Da, ne tragem și noi cu urechea pe unde putem. Ar fi o soluție conservatoare. Se negociază șefii de parchete, se negociază șefii de servicii, se negociază plecarea lui Bolojan, se negociază plecarea de la guvernare. Negocierile acestea nu se fac toate împreună; sunt pe grupuri, pe așa-zise binome petrizame.

Nicușor, de exemplu, are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic. El încă nu a apucat să-și asambleze propria formă de putere personală și, probabil, la SRI vom vedea un personaj inedit care îi aparține, pentru că aceasta reprezintă ultima redută, ultima garanție, ultimul armament de care poate face uz ca să nu rămână un președinte-marionetă. Pentru că, dacă pierde și șeful SRI – dacă va fi desemnat de PNL, PSD, USR sau altcineva –, va fi doar un locatar la Cotroceni, sub tutela nemuritorului Lucian Pahonțu, care, conform surselor, ar fi foarte influent și util”, a declarat Doru Bușcu, la emisiunea „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache.

