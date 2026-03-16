Trump îi critică pe aliați: le asigurăm securitatea cu mii de soldați și ei nu trimit nici măcar o navă. Sunt câteva țări care ne susțin

16 mart. 2026, 23:00, Știri externe

În conferința de presă desfășurată luni din Biroul Oval, președintele Donald Trump a vorbit despre războiul din Iran, implicarea aliaților strategici în rezolvarea crizei petroliere provocată de blocada iraniană din Strâmtoarea Ormuz, precum și despre relațiile cu China și Venezuela.

Președintele a luat în considerare inițierea unei operațiuni militare în Cuba pentru a răsturna regimul comunist instaurat de dictatorul Fidel Castro, mort în 2016.

„Ar trebui să ne ajute. Ceea ce mă surprinde este că nu sunt mai dornici să facă acest lucru. Există câteva țări care au fost foarte susținătoare. Voi anunța câteva nume în curând.”, a spus Trump despre aliații strategici.

Trump, despre Somalia: O țară de lumea a patra

Trump a continuat să atace Somalia după scandalul privind imigranții somalezi din Michigan.

„Somalia este o țară de lumea a treia – poate de lumea a patra, mai degrabă – fără consilii, fără guvern, fără poliție, unde se împușcă unii pe alții. Gândiți-vă câte miliarde ne-au luat”.

Președintele a atacat-o din nou și pe reprezentanta Ilhan Omar.

„Ilhan Omar s-a căsătorit cu fratele ei…asta înseamnă că este venită ILEGAl aici și este Congresswoman. Este una dintre liderii de ring.

Trump, despre Iran: Am prevenit WW3. Iranienii ar fi dat cu bomba atomică

Trump a spus că nu dorește războaie, dar a fost nevoit să atace Iranul de teama că regimul de la Teheran ar fi fabricat bomba atomică.  Și vicepreședintele JD Vance, despre care presa pro-democrată a scris că ar fi în conflict cu liderul de la Casa Albă, i-a susținut poziția privind atacarea Iranului:

„Ce a vrut să spună Trump încă din 2015 și sunt de acord cu el e că Iranul nu trebuie să aibă arma nucleară. Cred că toți, indiferent că ești democrat sau republican, ar trebui să ne rugăm pentru succesul și siguranța trupelor noastre.”

„Nu vreau războaie. Sunt cel care vrea cât mai puține războaie. Dar susțin Pacea prin Forță. Am urmărit Iranul încă de când eram un civil.”

Trump a argumentat că Iranul ar fi folosit imediat prima armă nucleară, de îndată ce ar fi fabricat-o.

„Trebuie să fii prost să crezi că Iranul ar trebui să aibă arma nucleară și trebuie să fie ceva greșit la tine pentru că iranienii o vor folosi. Întrebarea ar fi dacă ei ar utiliza arma nuclear într-o oră sau într-o zi. Ar detona întreg Orientul Mijlociu, nu doar Israelul”, a avertizat președintele.

Trump a lăudat și capabilitățile bombardierelor americane B-2 Spirit în timp ce le-a arătat reporterilor un model în miniatură:

„Ăsta arată mic, dar vă asigur că în realitate, bombardierul este foarte mare. Este singurul avion capabil să transporte bombe cu o greutate de sute de mii de kg. Nu știu cum o fac pentru că sunt elegante și frumoase, dar cară o grămadă de muniție”, a spus președintele.

Sursa Foto/Video: White House

