Ion Cristoiu explică tactica Iranului de a se bate cu cea mai mare putere a lumii: „America nu se lasă”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat că Iranul folosește o strategie de uzură împotriva SUA, similară cu cea a finlandezilor și mizează pe producerea de pagube electorale americanilor, prin prelungirea conflictului.

„Iranul nu se bate cu Afghanistanul, se bate cu cea mai mare putere a lumii. Iranul a ales tactica finlandezilor – cu cât unul rezistă mai mult, cu atât îi producem pagube electorale și extindem.”

Cristoiu exclude un atac asupra României și argumentează că un impact în Dubai ar fi mult mai devastator din punct de vedere economic.

„De ce să trimită rachete la noi? Dacă trimit o rachetă în Dubai, îi omoară. Una e să cadă o rachetă la noi, una e să cadă la ei. La noi oricum nu vin investitori.”

Spre deosebire de conflictul din Ucraina, pe care îl consideră minor prin comparație, Cristoiu avertizează că SUA sunt acum prinse într-o luptă pe care sunt obligate să o câștige pentru a-și păstra statutul de mare putere.