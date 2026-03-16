Bogdan Ivan, în plină criză a petrolului, spune că România are nevoie de noi capacități: „Gazul rusesc este în afara oricărei discuții”

16 mart. 2026, 22:32, Energie

În plină criză a petrolului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România are nevoie de noi capacități de exploatare a resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate. Oficialul susține că țara noastră are deja parteneriate importante cu Kazahstan și Azerbaidjan și a subliniat că există alternative la gazul rusesc. 

Bogdan Ivan a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook după ce a participat la Reuniunea Alianței Nucleare și la Consiliul TTE – Energie. Oficialul spune că s-a terminat cu gazul rusesc în Uniunea Europeană și susține că soluția este aceea de diversificare a resurselor de aprovizionare. Ministrul spune că în cazul României este nevoie de noi capacități de exploatare a resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate.

„Gata cu gazul rusesc în UE. Soluția este diversificarea reală a surselor de aprovizionare. România are deja parteneriate importante cu Kazahstan și Azerbaidjan și susține extinderea acestora. Coridorul Vertical poate deveni o alternativă solidă la gazul rusesc. Inclusiv prin gaze din regiune și resurse energetice americane. Energia mai ieftină vine din mai multă producție în Europa. Avem nevoie de capacități noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate”, a scris Bogdan Ivan. 

De asemenea, ministrul Energiei a subliniat că prețul certificatelor de CO2 trebuie redus deoarece în forma actuală pune presiune directă pe costul energiei și pe competitivitatea economiei europene. Oficialul vorbit și despre sprijinul pentru dezvoltarea energiei nucleare, pe care o consideră una dintre principalele soluții pentru asigurarea securității energetice.

„Prețul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei și pe competitivitatea economiei europene. Energia nucleară rămâne una dintre soluțiile esențiale. Pentru securitate energetică, stabilitate și prețuri mai competitive. Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”.

ENERGIE Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil
22:59
Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil
ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
17:30, 14 Mar 2026
Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
ENERGIE Decizie istorică a AIE: eliberează 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49, 11 Mar 2026
Decizie istorică a AIE: eliberează 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
NEWS ALERT Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
22:10, 09 Mar 2026
Din două vorbe, Trump a scăzut brusc prețul petrolului în lume. Cotațiile au căzut de la 91 de dolari pe baril la 85 de dolari. Ce a declarat președintele american
ENERGIE „Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
19:03, 09 Mar 2026
„Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
ECONOMIE Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu
17:01, 09 Mar 2026
Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat” de creșterea prețurilor la energie cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
De ce plantele tale de interior nu cresc. Expertul care a identificat greșeala pe care o fac toți
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
SCANDALOS Scandal în Turcia: un cal de curse a fost servit drept vită într-o cantină socială
22:14
Scandal în Turcia: un cal de curse a fost servit drept vită într-o cantină socială
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
21:50
🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Iranul recomandă statelor „vecine“, care găzduiesc forțe americane, să-și clarifice poziția față de război „de îndată”
FLASH NEWS Radu Miruță, după avertismentul lui Traian Băsescu: Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil
21:46
Radu Miruță, după avertismentul lui Traian Băsescu: Armata americană ne-a transmis în scris că nu este vorba de aeronave care să transporte explozibil
FILM Doliu la Hollywood. A murit Matt Clark, starul din filmul „Înapoi în viitor”
21:25
Doliu la Hollywood. A murit Matt Clark, starul din filmul „Înapoi în viitor”
CONTROVERSĂ Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina
21:11
Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina

