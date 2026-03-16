Bogdan Ivan, în plină criză a petrolului, spune că România are nevoie de noi capacități: „Gazul rusesc este în afara oricărei discuții”

În plină criză a petrolului, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că România are nevoie de noi capacități de exploatare a resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate. Oficialul susține că țara noastră are deja parteneriate importante cu Kazahstan și Azerbaidjan și a subliniat că există alternative la gazul rusesc.

Bogdan Ivan a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook după ce a participat la Reuniunea Alianței Nucleare și la Consiliul TTE – Energie. Oficialul spune că s-a terminat cu gazul rusesc în Uniunea Europeană și susține că soluția este aceea de diversificare a resurselor de aprovizionare. Ministrul spune că în cazul României este nevoie de noi capacități de exploatare a resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate.

„Gata cu gazul rusesc în UE. Soluția este diversificarea reală a surselor de aprovizionare. România are deja parteneriate importante cu Kazahstan și Azerbaidjan și susține extinderea acestora. Coridorul Vertical poate deveni o alternativă solidă la gazul rusesc. Inclusiv prin gaze din regiune și resurse energetice americane. Energia mai ieftină vine din mai multă producție în Europa. Avem nevoie de capacități noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate”, a scris Bogdan Ivan.

De asemenea, ministrul Energiei a subliniat că prețul certificatelor de CO2 trebuie redus deoarece în forma actuală pune presiune directă pe costul energiei și pe competitivitatea economiei europene. Oficialul vorbit și despre sprijinul pentru dezvoltarea energiei nucleare, pe care o consideră una dintre principalele soluții pentru asigurarea securității energetice.

„Prețul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei și pe competitivitatea economiei europene. Energia nucleară rămâne una dintre soluțiile esențiale. Pentru securitate energetică, stabilitate și prețuri mai competitive. Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: