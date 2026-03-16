Matt Clark s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Actorul de la Hollywood a murit pe 15 martie, în locuința sa din Austin, Texas. Potrivit informațiilor din presa internațională, decesul a survenit în urma unor complicații după o operație la spate.

Matt Clark a fost unul dintre acei actori discreți, dar esențiali pentru Hollywood. Publicul larg îl cunoaște mai ales pentru rolul barmanului Chester din Back to the Future Part III, însă cariera sa s-a întins pe mai bine de șase decenii și a cuprins peste o sută de apariții în film și televiziune.

De-a lungul anilor, actorul a lucrat alături de unele dintre cele mai mari nume din cinema. A jucat în westernuri celebre alături de Clint Eastwood și John Wayne, în producții precum The Outlaw Josey Wales sau The Cowboys. De asemenea, a apărut în filme precum Jeremiah Johnson și în cult-classic-ul SF The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension.

Faima nu a contat niciodată pentru Clark

Pe micul ecran, Clark a fost o prezență constantă timp de decenii. A avut roluri în seriale populare precum Grace Under Fire, Bonanza, Dynasty sau Kung Fu, consolidându-și reputația de „actor al actorilor”, respectat în industrie pentru profesionalismul și autenticitatea sa.

Familia sa a transmis că Matt Clark nu a fost preocupat niciodată de faimă, ci de oamenii cu care lucra și de poveștile pe care le spunea pe ecran. Cei apropiați spun că actorul se considera „norocos” pentru cariera pe care a avut-o și că a trăit exact așa cum și-a dorit.

Matt Clark lasă în urmă soția sa, Sharon Mays, copiii și nepoții săi, dar și o moștenire importantă în cinematografia americană, mai ales în genul western, unde a devenit o figură familiară pentru mai multe generații de spectatori.

