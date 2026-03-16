Ion Cristoiu, reacție după ce Iranul a amenințat România: „Problema e tărăboiul cu parteneriatul SUA, trebuia să-l înghițim pe Zelenski a doua zi”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a reacționat la decizia Iranului de a amenința România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după ce țara noastră a permis utilizarea bazei Kogălniceanu de către SUA.

Cristoiu a subliniat că utilizarea bazei de la Kogălniceanu este o obligație a Acordului dintre România și SUA. Acesta le reproșează oficialilor români că au ales să facă un „tărăboi” din acest subiect, în loc să mențină discreția.

„Iranul nu are cum să ne atace. La ei este ideea că nu cedează. Nu mă înscriu în corul că o să trimită rachete. Problema este tărăboiul făcut de noi. Tot ce s-a făcut până acum se putea face în cadrul Acordului. Nu aveam cum să nu dăm baza de la Kogălniceanu. Ideea e că se putea face cu mai multă discreție, că nu suntem numai noi.”

Conform scriitorului, agitația politică de săptămâna trecută a fost un „fake news” organizat. Cristoiu susține că această „manevră” a avut rolul de a pregăti terenul pentru vizita lui Zelenski. De asemenea, acesta crede că România și-a creat singură o problemă de politică externă.