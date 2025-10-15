Invitat în podcastul Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, a oferit o relatare savuroasă a modului în care l-au surprins alegerile prezidențiale din 6 decembrie, anulate ulterior de CCR.

Concret, muzicianul se afla într-un turneu alături de trupa sa, la Londra. Întreruperea procesului electoral, decisă de CCR, l-a surprins în superbul sediu al ICR Londra. Dan Bittman consideră că i-a fost furat de două ori dreptul la vot.

„Eram în Anglia și am fost să votez la sediul ICR. La un sfert de oră eram într-un pub cu toți prietenii, primeam mesaje. Mi s-a luat dreptul la vot a doua oară. Prima n-a fost, a doua oară Pa. Deci eu am votat de două ori. Și ca mine sunt ca zecile de mii. Am fost întrerupt în cursul procesului legal. Urale, ovații, ce era să fac? Nu am salvat eu țara, ci ăștia care mi-au tăiat craca. Le mulțumesc și astăzi că nu m-au lăsat să fiu un prost care să voteze tâmpenii”, a explicat apreciatul solist rock.

În aceeași intervenție, artistul a explicat adevăratul motiv al anulării alegerilor, în viziunea sa. „I s-a spus lui Ciolacu, știu și persoana, nu candida dacă nu ai 30% (…) Deci a intrat Lasconi”, a completat invitatul lui Ionuț Cristache.

Vezi emisiunea integrală AICI.