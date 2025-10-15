Dan Bittman: „În timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primită în Visa Waiver”

Dan Bittman, solistul Holograf, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că în timp ce Nicușor Dan face eforturi pentru a stabili o vizită la Washington, Bulgaria a fost primită în programul Visa Waiver.

„Eu nu cred că noi suntem în atenția lui Donald Trump așa cum credem. Cum ne permitem să-mi dau părerea despre cineva pe care nu-l cunosc, mai ales că este cel mai puternic om al lumii. Noi ne facem înrolări în armată…..

Noi nu înțelegem America dar nu poți să-ți dai cu părerea de aici, din România. E normal pentru Nicușor Dan să-și dorească vizita, dar în timp ce Nicușor se chinuie, să nu uităm că Bulgaria a fost primit în Visa Waiver, iar de la anul toți vor dori să-și ia cetățenie bulgară.

Să nu uităm că au tot 30% din PIB datorie, noi suntem la 60%. Au intrat în zona euro”, a precizat Bittman.