Doru Bușcu a explicat de unde se trage atitudinea negativă a societății românești vizavi de RUSIA: „Este un fond puternic de incultură și ignoranță”

Bianca Dogaru
07 oct. 2025, 15:49, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a susținut că atitudinea disprețuitoare a unei părți din societatea românească față de Rusia este rezultatul unui „fond puternic de incultură și ignoranță”. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Eu cred că este un fond puternic de incultură și ignoranță în atitudinea disprețuitoare la adresa pro-rusismului. Vedem că, statistic, evenimentele noastre legate de Rusia sunt negative. Influența culturală și ideologică a Rusiei este o povară de care nici acum o mare parte din poporul român nu a reușit să se scuture. Ani de zile ni s-a spus că Rusia nu ne-a dat nimic, în schimb toate lucrurile pe care s-a clădit legenda succesului economic românesc sunt toate influențe occidentale”, a declarat Buscu.

