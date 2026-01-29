Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”

George Simion: „Nicușor Dan e un pericol pentru România. Ar fi bine să nu-și termine mandatul. Singura cale este ca românii să-i spună să plece”

Bianca Dogaru
29 ian. 2026, 16:48, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion susține că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte și că AUR a strâns semnăturile necesare pentru suspendarea sa. Liderul AUR insistă că românii ar trebui să-i spună să plece din fruntea României. 

George Simion afirmă că Nicușor Dan nu are profilul necesar pentru funcția de președinte și că ruptura față de societate și față de atribuțiile sale de președinte este evidentă. Acesta subliniază că Nicușor Dan e un pericol pentru România și că a fost „plantat” la Cotroceni de niște oameni cu interese. Liderul AUR susține că singura soluție rămâne presiunea publică și retragerea președintelui din funcție.

„Nicușor Dan nu va răspunde niciodată rapid și nu se descurcă în situații de stres. Nu face față, așa e Nicușor Dan. Eu am spus că e un pericol pentru România ca acest om să ajungă președinte. Niște oameni care au interese au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României.”

Simion spune că Nicușor Dan ar fi intrat în cursa prezidențială cu o miză greșită și cu o înțelegere limitată a rolului de șef al statului.

„El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui.”

Întrebat dacă Nicușor Dan își va duce mandatul până la capăt, liderul AUR afirmă că acest lucru nu ar fi benefic pentru români.

„Pentru binele României, ar fi bine să nu. Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine.”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
17:54
George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
EXCLUSIV George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
16:52
George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat
EXCLUSIV George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
16:18
George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”
EXCLUSIV George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
16:03
George Simion anunță că va deschide un sediu AUR la Washington. ”Vom avea un sediu permanent”
EXCLUSIV Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
15:57
Momentul în care George Simion și-a dat seama că a pierdut alegerile prezidențiale: „Noi eram pregătiți cu hârtii la fiecare secție de vot”
EXCLUSIV George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”
15:48
George Simion explică de ce a împărțit congresmenilor americani raportul despre anularea alegerilor. ”România nu a mai avut dialog cu Statele Unite”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
A fost creat cel mai mic implant cerebral wireless din lume
ULTIMA ORĂ Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
18:21
Viktor Orban: Trei sferturi dintre europeni nu vor ca Ucraina să adere la UE. Dar Bruxelles-ului nu îi pasă și merge înainte
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:15
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
SPORT Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
18:07
Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
EVENIMENT Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
18:05
Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
FLASH NEWS Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
18:00
Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
ADMINISTRAȚIE Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
18:00
Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe