Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion susține că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte și că AUR a strâns semnăturile necesare pentru suspendarea sa. Liderul AUR insistă că românii ar trebui să-i spună să plece din fruntea României.

George Simion afirmă că Nicușor Dan nu are profilul necesar pentru funcția de președinte și că ruptura față de societate și față de atribuțiile sale de președinte este evidentă. Acesta subliniază că Nicușor Dan e un pericol pentru România și că a fost „plantat” la Cotroceni de niște oameni cu interese. Liderul AUR susține că singura soluție rămâne presiunea publică și retragerea președintelui din funcție.

„Nicușor Dan nu va răspunde niciodată rapid și nu se descurcă în situații de stres. Nu face față, așa e Nicușor Dan. Eu am spus că e un pericol pentru România ca acest om să ajungă președinte. Niște oameni care au interese au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României.”

Simion spune că Nicușor Dan ar fi intrat în cursa prezidențială cu o miză greșită și cu o înțelegere limitată a rolului de șef al statului.

„El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui.”

Întrebat dacă Nicușor Dan își va duce mandatul până la capăt, liderul AUR afirmă că acest lucru nu ar fi benefic pentru români.