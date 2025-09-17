Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”

Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”

Bianca Dogaru
17 sept. 2025, 16:39, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Florin Călinescu a criticat sistemul de PENSII și felul în care te tratează statul: „Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a criticat modul în care statul și cetățenii gestionează pensiile și drepturile salariale. Acesta a atras atenția asupra birocrației din sistem și a subliniat că problemele sunt susținute de complicitatea populației. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Dă-mi toți banii odată și nu mai am treabă cu tine lună de lună. Dă-mi toți banii din pilonul ăsta, acum. Asta a fost promisiunea acestui program. Pensia mea nu e de stat. Tu nu-mi dai banii de buzunar. Eu am cotizat lună de lună. Ai putut să-mi iei 45 de ani banii fiecare lună, de ce n-ai vomitat atunci? Vreau să-mi dai, ok, pensia de stat, dar nu spune că e pensie de stat, că nu-mi faci nicio favoare. Băi, băiatule, deci tu mă obligi să dau pensie, și pe patron și pe mine, că patronul devine penal, nu? Dacă nu achită toate astea, și salariatul și el. Și, pe urmă, începe târguiala și văicăreala asta. Această mizerie care se întâmplă în țara noastră și în multe țări ale lumii este cu complicitatea populației. Punct,” a spus Călinescu.

Citește și

AI AFLAT! Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare”
17:03
Călinescu îl ironizează pe Liiceanu și îl laudă și el, pentru un spațiu pe Bolojan: „Sunteți cel mai tare”
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
16:28
Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
VIDEO Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o CASA mică, ALBA și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
16:23
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o CASA mică, ALBA și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
AI AFLAT! Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
16:10
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
VIDEO Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!”
16:02
Călinescu, despre reacția lui Nicușor Dan la dezvăluirea Gândul cu privire la echipa de FILMARE: „Cum să credem așa ceva! Și ăla mic e tot de la SPP!”
VIDEO Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte”
15:48
Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Evz.ro
Cum a aflat Mădălina Ghenea că e înșelată. Detaliul uluitor lăsat de amantă
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cercetătorii lucrează la un „praf inteligent” capabil de spionaj
SPORT 13 evenimente automobilistice într-un singur weekend! Care sunt acestea
18:54
13 evenimente automobilistice într-un singur weekend! Care sunt acestea
ACTUALITATE Telenovelă cu final sângeros într-un mall din Capitală. Un cuplu a dat nas în nas cu fostul iubit al soției, care a scos cuțitul. A regretat imediat
18:34
Telenovelă cu final sângeros într-un mall din Capitală. Un cuplu a dat nas în nas cu fostul iubit al soției, care a scos cuțitul. A regretat imediat
ALERTĂ Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației
18:32
Dacă ați văzut această mașină, anunțați imediat POLIȚIA! Care este povestea din spatele său și de ce proprietarul cere ajutorul populației
BREAKING NEWS Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină
18:24
Toto Dumitrescu, ARESTAT 30 de zile după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină
EDITORIAL MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție
18:23
MARILE semne de întrebare și MARILE controverse din jurul acuzării lui Georgescu. Cum a distrus președintele Nicușor Dan prezumția de nevinovăție
VIDEO De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului
18:14
De ce s-a supărat Ciprian Ciucu și a plecat brusc de la conferința de presă / PNL a șters de pe Facebook înregistrarea momentului