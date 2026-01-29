George Simion: „Nu mă așteptam ca Bolojan să fie un eșec atât de lamentabil. Nu e capabil să guverneze România”

Într-o ediție transmisă live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, George Simion a criticat dur modul în care Ilie Bolojan guvernează și a afirmat că măsurile anunțate nu sunt aplicate în realitate, iar rezultatul este îndatorarea și sărăcirea României.

Liderul AUR afirmă că a fost surprins negativ de prestația lui Bolojan și spune că guvernarea acestuia este un eșec major.

„Eu îl știam pe Bolojan și nu mă așteptam să fie un eșec atât de lamentabil. Adică el tot zice că taie, dar nu taie nimic.”

Simion susține că, deși vorbește despre tăieri, Bolojan nu aplică în mod real măsuri de reducere a aparatului administrativ. Acesta acuză premierul că produce efecte negative asupra economiei și asupra capacității de administrare a țării.