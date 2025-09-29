Ion Cristoiu a comentat motivarea absenței de la ONU a președintelui Nicușor Dan: „Nici măcar o poveste CREDIBILĂ nu a fost în stare să pregătească”

Ion Cristoiu a comentat sarcastic argumentul lui Nicușor Dan privind absența de la Marea Adunare Generală a ONU. Scriitorul a făcut haz de declarațiile președintelui, sugerând că explicațiile sunt vagi și mai degrabă comice decât convingătoare, și a ridiculizat logica lui Nicușor Dan în a-și justifica lipsa de la unul dintre cele mai importante forumuri internaționale. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Situația este mai gravă decât pare. El este președintele României și se duce la un interviu, știind că o să fie întrebat de absența de la ONU. Nici măcar o poveste credibilă nu a fost în stare să pregătească!” a declarat Cristoiu.