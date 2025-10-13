Ion Cristoiu desființează mitul „EXTREMISMULUI”: „Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și în România”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ion Cristache”, difuzată, în exclusivitate de Gândul, că „extremismul” este doar un pretext al forțelor aflate la putere pentru a justifica lipsa unui plan de țară.

„Nu este niciun val extremist. E o șmecherie folosită și la noi : dacă noi nu ne împăcăm, crește valul extremist”. Nu. Dacă noi guvernăm prost, murim de foame. Problema este că această elită îmbuibată au găsit o soluție poreclindu-i pe ăia extremiști. Ei spun „dacă noi nu suntem la putere. Nu e niciun extremism. Sunt forțe de opoziție”, a declarat Ion Cristoiu.